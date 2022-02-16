Beşiktaş inişe geçti!

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 25'inci haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, kan kaybetmeye devam ediyor. Siyah-beyazlı takım son 3 lig karşılaşmasında galibiyet alamazken, kupa mücadelesi de dahil edildiğinde, adeta beraberliğe abone oldu ve dört resmi maçın 90 dakikalarını beraberlikle sonuçlandırdı. Teknik direktör Önder Karaveli'nin öğrencilerinin, maçlarda ya bir gol atabildiği ya da gol atamadan karşılaşmayı bitirdiği de görülen bir diğer kötü istatistik oldu. Beşiktaş, artık deplasmanda da maç kazanamıyor ve her hafta sıralamada bir basamak geriliyor.



13 DEPLASMANDA SADECE 2 GALİBİYET

İstanbul dışındaki son deplasman galibiyetini 5'inci haftada Antalyaspor'a karşı 3-2'lik skorla kazanan siyah-beyazlılar, bu sezon 13 deplasman maçından sadece 2 galibiyet çıkarırken, 5 mağlubiyet, 6 beraberlik alarak son 50 yılın en düşük istatistiğini yakaladı. Siyah-beyazlılar galip gelmekte zorlandığı bu süreçte gerileme dönemini de yaşıyor ve her hafta bir basamak aşağı iniyor. 22'nci haftada 5'inci basamağa kadar yükselen Beşiktaş, 23'üncü haftada altıncı, 24'üncü haftada ise 7'nci sırada yer aldı. Siyah- beyazlılar, 25'inci haftanın sonunda ise 8'inci sırada kendine yer buldu.



KARAVELİ ELEŞTİRİLİYOR!

Gol sorununa bir türlü çözüm bulamayan Beşiktaş'ta teknik direktör Önder Karaveli, eleştirilerin hedefindeki üç ismin en başında geliyor. Göreve başladıktan sonra Siyah-beyazlıların kaybetme alışkanlığına son veren ve Süper Kupa'yı da kazanan Önder Karaveli, Antalyaspor ve Adana Demirspor karşılaşmalarında kaybedilen 4 puanın baş sorumlusu olarak görülüyor.



GALİBİYET ORANI YÜZDE 15

Kartal bu sezon deplasmanda adeta kabus yaşıyor. Deplasmanlarda sadece yüzde 15'lik galibiyet yüzdesi yakalayan Beşiktaş, 1971-72 sezonundan bu yana dış sahada en düşük galibiyet yüzdesinde kaldığı sezonu geçiriyor. Beşiktaş bu sezon deplasmanlarda sadece 12 puan çıkarırken, ligde dış saha istatistiği sıralamasında 12'nci sırada kalırken; 11 puan toplayan G.Saray'ın sadece 1 puan üzerinde.



BATSHUAYI İLE LARIN KAYIPLARDA

SİYAH-BEYAZLILARIN iki golcüsü Batshuayi ve Larin, özellikle son dönemde beklenen performansının çok altında kaldı. Son oynanan Adana Demirspor maçının ikinci yarısında sahada neredeyse hiç görünmeyen Larin ve Batshuayi ikilisi, yaşanan puan kaybının de baş sorumluları olarak gösterildi. Kontratakları yönlendiremeyen ikili, defansif anlamda da takıma katkı veremedi.