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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Güven Yalçın ve Serdar Saatçı sıkıntısı!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'de bu sezon hedeflerinin gerisinde kalan Beşiktaş'ta sözleşme sorunu yaşanıyor. Takımın genç oyuncuları Güven Yalçın ve Serdar Saatçı'nın az forma şansı bulmasından dolayı rahatsız oldukları belirtildi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2022 Çarşamba 07:51
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Güven Yalçın ve Serdar Saatçı sıkıntısı!

20 lig maçında sadece 658 dakika forma şansı bulan Güven Yalçın, buna rağmen 4 gol, 3 asistle Beşiktaş'ta skora en fazla katkı yapan oyuncular arasında...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Güven Yalçın ve Serdar Saatçı sıkıntısı!

Son olarak Adana Demirspor maçının uzatmalarında oyuna giren 23 yaşındaki forvetin az forma şansı bulmaktan dolayı rahatsızlık duyduğu öğrenildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Güven Yalçın ve Serdar Saatçı sıkıntısı!

Sabah'ta yer alan habere göre genç forveti sıkıntıya sokan bir başka konu ise sözleşmesi… Güven, kendisiyle ilgili planların net bir şekilde ortaya konulmasını istiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Güven Yalçın ve Serdar Saatçı sıkıntısı!

Diğer yandan genç stoper Serdar Saatçı ile yapılan sözleşme görüşmelerinde de henüz sonuç alınamadı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Güven Yalçın ve Serdar Saatçı sıkıntısı!

Teknik direktör Önder Karaveli'nin ilk ve son olarak Kayserispor maçında 11'de şans tanıdığı 19 yaşındaki oyuncunun 5. stoper gibi görülmekten rahatsız olduğu ifade edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Güven Yalçın ve Serdar Saatçı sıkıntısı!

Teknik ekip ise Serdar konusundaki tercih sebebinin antrenman performansı olduğunu belirtiyor.

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