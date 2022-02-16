BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Güven Yalçın ve Serdar Saatçı sıkıntısı!

20 lig maçında sadece 658 dakika forma şansı bulan Güven Yalçın , buna rağmen 4 gol, 3 asistle Beşiktaş 'ta skora en fazla katkı yapan oyuncular arasında...

Son olarak Adana Demirspor maçının uzatmalarında oyuna giren 23 yaşındaki forvetin az forma şansı bulmaktan dolayı rahatsızlık duyduğu öğrenildi.

Sabah'ta yer alan habere göre genç forveti sıkıntıya sokan bir başka konu ise sözleşmesi… Güven, kendisiyle ilgili planların net bir şekilde ortaya konulmasını istiyor.