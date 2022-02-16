Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi sponsorluk töreninde açıklamalarda bulundu!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kadın Futbol Takımı'nın sponsorluk töreninde açıklamalarda bulundu. Başkan Çebi, "Kadın futbol takımı idarecilerimize söyledim, 'Öyle her maç 5-6 gol atıp karşı tarafı rencide etmeyelim' dedim. 2-3 gol de yeter. Fenerbahçe, Galatasaray ve diğerlerini, kadın futbol takımını kurmaya zorladık. Buna sebep olduğumuz için son derece mutluyum." ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş ve hakem iddialarına ilişkin gelen soru üzerine ise, "Konu bir lansman toplantısı, toplantı bittikten sonra oturur sohbet ederiz. Ama toplantı gündemimizde bu soru ve cevap olmayacak." dedi.

Başkan Çebi, sponsorluk anlaşmalarına devam edeceklerini ifade ederek, "Yayıncı kuruluşun gerileyen destekleri ve stat gelirlerindeki düşüşleri telafi edebileceğimiz tek yer futbolcu satışları ve sponsorlarımız... Dolayısıyla önümüzdeki sezonlarla ilgili belki de büyün mecralarımızda değişiklikler söz konusu olabilir. Arkadaşlarımız çalışıyor." şeklinde konuştu.