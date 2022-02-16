Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş Şenol Güneş sözleri

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Şenol Güneş ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İŞTE ÇEBİ'NİN AÇIKLAMALARI:

Adana Demirspor maçında yaşanan olaylar bizi son derece üzmüştür. İki camia birbirini seven ve birbirine çok benzeşen kulüplerdir. Adana Demirspor ve Beşiktaş, bugüne kadar dostluklarını en üst düzeyde yaşamışlardır.

Adana'da onların tabiriyle güneşe kurşun sıkılan sıcakta, hazırlık maçı için takımımızı Adana'ya gönderdik. Aramızda ilişkilerimiz gayet iyiyken ne oldu da bu duruma gelindi? Beşiktaş kendilerine ne zarar verdi ?

Nasıl oluyor da Adana Demirspor taraftarı Ersin'in kafasına para atabiliyor anlamış değilim. Sanki bir şey kurgulanmış gibi hissettim.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, hakemlerle ilgili öncesinde ve sonrasında yaptıkları ile işi şova dönüştürmüştür. O saatten sonra kanal kanal bağlanmak bir şovsa yakışık almadı. Bir plansa gerekçesini bilmek istiyorum.

Sayın başkan bir anda öfkeyle kalkıp televizyonu kırıyor. Böyle bir ortamda önümüzde kalkıp televizyon kırılıyor. Bu tepkiyi bana gösterirseniz taraftar da bize ağıza alınmayacak sözler sarf eder. Bunları esefle karşılıyorum. Biz 25 haftadır hakemlerimizin hata yaptıklarını söylerken sessiz kalan Murat Sancak'ın neden Beşiktaş maçından sonra konuştuğunu da merak ediyorum.

Murat Sancak'ın Beşiktaş'ta yönetici olduğunu hatırlamıyorum. Beşiktaş'ı ilgilendiren bir konuda, Beşiktaş teknik direktörlüğüne dair Adana Demirspor başkanının bir iddiada bulunması ve bunun kocaman bir yalan olması yakışmamıştır.

Ben, Beşiktaşlılara yalan söylemeyeceğim dedim. Şenol Güneş hocayla bugüne kadar bir kelime konuşulmamıştır. Benim hocam var ve hocamla yola devam edeceğim, bunu beyan ettim. Ona güvenim sonsuz.

Mayıs ayında seçim var. Kim gelecek? Nasıl yapacak belli değil. Şu ana kadar Şenol hocayla çalışmayı düşünmedim. Bundan sonrası için de planım yok.

Eskiden yapılan ve yükü ağır olan sözleşmelerle, tekrar anlaşamazsak muhtemelen yollarımızı ayıracağız. Yarı fiyatına 3-4 tane kreatif futbolcu bulmaya çalışacağız. Geri kalanları genç ve altyapıdan tercih edeceğiz. Planımız bu.

Burak Yılmaz ve Şenol Güneş ile ilgili herhangi bir tasarrufumuz yok. Olağanüstü bir durum olursa bilmiyorum. Önder Karaveli hoca ile yola devam ediyoruz.