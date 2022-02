Spor yazarları Adana Demirspor Beşiktaş karşılaşmalarını değerlendirdi

Beşiktaş ikinci yarıda öyle bir baskı yedi ki her an gol yiyebilirdi, nitekim o golü kalesinde buldu. Siyah-beyazlılar, Adana Demir deplasmanında 2 puan kaybetti ama Ersin ve Rıdvan'ın yanına her hafta gelişen Kerem Kalafat'ı ekledi. Tabi ki onu da yalnızca bir maçta değerlendirmeyip, hem savunma hem hücumdaki zayıf yanlarını mutlaka geliştirmesi gerek.