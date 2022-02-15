Spor yazarları Adana Demirspor Beşiktaş karşılaşmalarını değerlendirdi

Öyle olmasına rağmen teknik adamı bu takımı iyi yoğurmuş, iyi bir hamur çıkmış meydana.

Oyunu çirkinleştirmiyorlar, güzel işler yapıyorlar. Hele Vargas diye bir adam var, sahada futbol adına yapmadığını bırakmadı. Müthiş bir bücür. Alıyor, veriyor, adam geçiyor, futbol için ne varsa yapıyor. Yaşı da genç. Böyle bir futbolu büyük takımda oynasın, o takımın seyircisi ile beraber çok maçı döndürürler.

İki takımı da tebrik etmek lazım. Son zamanlarda bu tarz maç az izledik. Bu hafta şanslıyız seyrettiğimiz maçlarda.

Trabzonspor-Konyaspor maçı da iyi oldu. Maçta enteresan pozisyonlar var. Mesela önce Balotelli'nin attığı golden önce bir ayağa basma var mı? VAR 'basma var' dedi ama basmanın şekli nasıl? Zaten bu ayağa basma olayı Türkiye'de biraz tuhaf uygulanıyor ve bunu görsel olarak çıkıp net açıklayan yok.

Benim takıldığım nokta şu; hakem pozisyona 4-5 metre mesafede.