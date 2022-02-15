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Spor yazarları Adana Demirspor Beşiktaş karşılaşmalarını değerlendirdi

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 sona erdi. Son iki maçından beraberlikle ayrılan Beşiktaş galibiyet hasretine yine son veremedi. Spor yazarları da Adana Demirspor - Beşiktaş karşılaşmalarıyla ilgili değerlendimelerde bulundu. İşte o yazılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2022 Salı 06:50
Spor yazarları Adana Demirspor Beşiktaş karşılaşmalarını değerlendirdi

REHA KAPSAL: TEK KAZANÇ

Beşiktaş'ın geriye kalan haftalarda ligde hedef koyması açısından mutlaka Adana deplasmanından galibiyetle dönmesi gerekiyordu. Rakip Adana Demirspor da son haftaların en formda takımlarından biriydi. Özellikle Balotelli, Yunus ve Vargas'tan oluşan hücum üçlüsünün maçtan önce düşünülen hikayede Beşiktaş savunmasına çok ciddi problem çıkaracağı belliydi.

Spor yazarları Adana Demirspor Beşiktaş karşılaşmalarını değerlendirdi

Tabi bu maçın izleyenlere vadettiği yüksek tempolu maç ve bol pozisyon düşüncesi, saha içinde gerçekleşti.
Yalnız giren oyuncuların yakalanan fırsatları değerlendirememesi, pozisyonları tabelaya gol adedi olarak yansıtmadı.

Spor yazarları Adana Demirspor Beşiktaş karşılaşmalarını değerlendirdi

Beşiktaş ilk yarıda çok organize bir ataktan golü buldu. Pozisyonlara girdi, yalnız Adana Demirspor da ilk devre 3-4 çok net fırsat kaçırdı. İkinci yarıda yine Demirspor'un baskısı Beşiktaş'ın üzerine olduğu gibi, Beşiktaş genelde hızlı hücumlarla ve o geçişlerle toplu-topsuz rakip kaleye gitme düşüncesinde olacaktı.

Spor yazarları Adana Demirspor Beşiktaş karşılaşmalarını değerlendirdi

Bu noktada Önder Karaveli'nin oyunu daha iyi okuması gerekirdi.
Çünkü özellikle Vida ve Welinton'un kötü oynadığı ilk yarıda iki kenar beki Kerem ve Rıdvan çabukluğu ve hızıyla yeri geldi çoğu hücumu başlamadan önledi, yeri geldi hücuma çok ciddi katkı yaptı.

Spor yazarları Adana Demirspor Beşiktaş karşılaşmalarını değerlendirdi

İki kenar bekinden Kerem Kalafat, bu pozisyonlardan birinde Alex'e asist yaptı. 60. dakikada bu kadar sprint yapan iki oyuncu çıkınca işler değişti. Önder Karaveli'nin bunu devre arasında düşünüp gerçekleştirmesi gerekirdi. Karaveli, Montero'yu oyuna alıp üçlü bir dizilişe geçerek savunmanın merkezini kapatabilir, top Adana Demirspor'dayken 5-4-1'e dönüp, top ayağındayken 3-4-3 gibi oyun anlayışını tercih edebilirdi.

Spor yazarları Adana Demirspor Beşiktaş karşılaşmalarını değerlendirdi

Çünkü oyun bunu çağırıyordu.
Bu hamleyi yapamamasının en büyük nedeni önceki maçlardaki gereksiz 3'lü formasyon denemelerinin üzerinde yarattığı kamuoyu baskısıdır.

Spor yazarları Adana Demirspor Beşiktaş karşılaşmalarını değerlendirdi

Maalesef ülkemizde 3'lü oyun yanlış anlaşılıyor. Amaç 3'lü oynandığında yalnız savunma değil, buradaki düşünce hem doğru savunma yerleşimi yapıp, sadece gol yememek değil burada kazanılan toplarla gol ve goller atmak. Bu hücum ve savunma organizasyonunun 3'lü veya 4'lü rakamsal sistemleriyle değil, onun içinde olması gereken felsefe ve derinlik farkı sahada yaratır.

Spor yazarları Adana Demirspor Beşiktaş karşılaşmalarını değerlendirdi

Beşiktaş ikinci yarıda öyle bir baskı yedi ki her an gol yiyebilirdi, nitekim o golü kalesinde buldu. Siyah-beyazlılar, Adana Demir deplasmanında 2 puan kaybetti ama Ersin ve Rıdvan'ın yanına her hafta gelişen Kerem Kalafat'ı ekledi. Tabi ki onu da yalnızca bir maçta değerlendirmeyip, hem savunma hem hücumdaki zayıf yanlarını mutlaka geliştirmesi gerek.

Spor yazarları Adana Demirspor Beşiktaş karşılaşmalarını değerlendirdi

SİNAN VARDAR: YILDIZLAR SAVAŞI

Dün her şeyiyle harika bir 90 dakika izledik. İki takıma da tebrikler... Beşiktaş 3 puanı aldı derken az kalsın sahadan puansız ayrılacaktı.
Geçtiğimiz hafta Eko Tv'de konuk ettiğimiz Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ı dinlerken, futbolu bu kadar çok seven ve kulübünü alt liglerden alıp Avrupa hedefiyle oynatan bir başkanın tüm kulüplere nasip olmasını diledim.

Spor yazarları Adana Demirspor Beşiktaş karşılaşmalarını değerlendirdi

Sancak, Balotelli transferini uzun uzun anlatırken İtalyan golcünün kendisini ağabey gibi sevdiğini söylerken Adana'dan hiç ayrılmak istemediğini de söyledi.
Premier Lig kıvamında oynanan 90 dakikada iki takımın yıldızları sahada savaşırken Uşakspor'dan yeni çağrılan Beşiktaş'ın genç futbolcusu Kerem harika bir asiste imza atarak çok eleştirilen Alex'in şeytanın bacağını kırmasını sağladı.

Spor yazarları Adana Demirspor Beşiktaş karşılaşmalarını değerlendirdi

Adana Demirspor'ın yıldızı Balotelli Beşiktaş golünden sonra kontrolü kaybetti ve Welinton'a kırmızı kartlık bir hareket yaptı. Maçın hakemi baktı ortam iyice gerilecek sarı kartla bu hareketi geçiştirdi.

Spor yazarları Adana Demirspor Beşiktaş karşılaşmalarını değerlendirdi

Kupa maçlarında 120'şer dakika mücadelle eden iki takım ikinci yarıda da müthiş bir tempoyla oynadılar. Beşiktaş'ta Ersin kalesinde yine güven verdi. Maçın yıldızları harika oynayan Beşiktaş'tan Necip ve Adana Demirspor'dan Samet'ti. Sosyal medyadan Necip'e sallayanlara kırmızı biber sürerim.

Spor yazarları Adana Demirspor Beşiktaş karşılaşmalarını değerlendirdi

Batshuayi sürekli ofsayta takılırken Larin ve Atiba 90 dakika hücum ve savunmaya verdikleri destekle bu takımın olmazsa olmazı olduklarını bir kez daha gösterdiler. Önder Hoca'dan ricam; lütfen kaptırdığı toplar sonrası vurdum duymaz olan Emirhan'ın kulaklarını çek.

Spor yazarları Adana Demirspor Beşiktaş karşılaşmalarını değerlendirdi

Gökhan İnler, Vargas ve Balotelli ev sahibin iyileri arasındaydı. Beşiktaş kazansaydı lig ikinciliği için önemli bir adım atacaktı. İki takım ikişer puan kaybetse bile dün futbol kazandı diyebiliriz.
Beşiktaşlıların kardeş takım diye bildikleri Adana Demirspor taraftarının küfürleri ve sahaya attıkları maddeleri ayıplıyorum.

Spor yazarları Adana Demirspor Beşiktaş karşılaşmalarını değerlendirdi

ERMAN TOROĞLU: İKİSİNE DE TEBRİKLER

Bu sezonun en tempolu maçı.
Tabii bu Türkiye şartları için.
Bu maçtan sonra çok yorum yapılacak çünkü yoruma açık çok pozisyon var. Ama şu var; iki takım da kupada uzatma oynadılar, sonra böyle bir maç çıktı ortaya.
Adana Demirspor yeni bir takım.

Spor yazarları Adana Demirspor Beşiktaş karşılaşmalarını değerlendirdi

Öyle olmasına rağmen teknik adamı bu takımı iyi yoğurmuş, iyi bir hamur çıkmış meydana.
Oyunu çirkinleştirmiyorlar, güzel işler yapıyorlar. Hele Vargas diye bir adam var, sahada futbol adına yapmadığını bırakmadı. Müthiş bir bücür. Alıyor, veriyor, adam geçiyor, futbol için ne varsa yapıyor. Yaşı da genç. Böyle bir futbolu büyük takımda oynasın, o takımın seyircisi ile beraber çok maçı döndürürler.
İki takımı da tebrik etmek lazım. Son zamanlarda bu tarz maç az izledik. Bu hafta şanslıyız seyrettiğimiz maçlarda.

Spor yazarları Adana Demirspor Beşiktaş karşılaşmalarını değerlendirdi

Trabzonspor-Konyaspor maçı da iyi oldu. Maçta enteresan pozisyonlar var. Mesela önce Balotelli'nin attığı golden önce bir ayağa basma var mı? VAR 'basma var' dedi ama basmanın şekli nasıl? Zaten bu ayağa basma olayı Türkiye'de biraz tuhaf uygulanıyor ve bunu görsel olarak çıkıp net açıklayan yok.
Benim takıldığım nokta şu; hakem pozisyona 4-5 metre mesafede.

Spor yazarları Adana Demirspor Beşiktaş karşılaşmalarını değerlendirdi

Yani pozisyonu görüyor ve ayağa basmaya inanmıyor. Bu top gol oluyor. Sonra TV'den izleyen arkadaş hakemi çağırıyor ve gol iptal oluyor.
Eğer sen hakem olarak o 5 metreden ki açısı çok iyi hakemin, bunu vermiyorsan, sonra değiştiriyorsan bu kendine ihanettir.

Spor yazarları Adana Demirspor Beşiktaş karşılaşmalarını değerlendirdi

Sonra ceza alanı içinde bir Demirspor hücumunda çalım atan Demirsporlu oyuncuya bir darbe geliyor. Hakem devam ediyor. O da bir tuhaf pozisyon. En sonunda da atılan golde pasif mi, aktif mi olayı var. Bu olayda kalecinin görüş alanı içindeyse rakip oyuncu, kaleciyi rahatsız ediyorsa gol iptal edilir.

Spor yazarları Adana Demirspor Beşiktaş karşılaşmalarını değerlendirdi

Bu ikisi var, topa müdahale etmiyor, ama eğiliyor. O da kaleciyi bozabilir. Şunu da söylemek lazım, Adana Demirspor Başkanı'nı ve yöneticilerini tebrik ederim, böyle bir takımı Adana'ya kazandırdıkları için.

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