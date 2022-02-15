Önder Karaveli: 1 puan kazanç

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, 1-1 biten Adana Demirspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada 1 puanın önemli olduğunu dile getirdi. Siyah beyazlı çalıştırıcı "Oyunun son bölümüne bakınca buradan 1 puan kazanç diyebilirim. İlk yarıda dengeli bir oyun vardı. Zaman zaman bizdeydi. İyi pozisyonlar bulduk. 60'tan sonra tamamen rakibin üstünlüğünde geçen, son bölümde bizim kale çevremizde ve her atak gol pozisyonlarına döndü" şeklinde konuştu.



"DEĞİŞİKLİK YAPAMADIM"

Kupadaki yorgunluğun kendilerini etkilediğini dile getiren Karaveli, "Bugün oyuna hamle yapamadık. Rıdvan, Kerem, Alex ve Rachid sakatlandı. Rachid değişirken de Welinton'u kontrol ettik. O da sakattı. Kupadaki 120 dakika buna neden oldu" dedi. Hamle yapamadığının altını çizen Karaveli "Bir maçı hayatımda ilk defa hamle yapamadan, mecburi değişikler ile tamamladım. Benim görev süremde ilk defa bu kadar pozisyon verdiğimiz bir maç oldu. Umarım serilere başlayacağız" ifadesini kullandı.