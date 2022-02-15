Ömer Üründül Adana Demirspor Beşiktaş maçını değerlendirdi

Ali Şansalan ilk devre sonunda Vargas'ın gözünün önünde yaptığı faule devam kararı verdi. Sonra da VAR müdahalesi ile Balotelli'nin golü sayılmayınca saha içi gerilimi yükseldi.

Son dakikada iptal edilen ikinci Demirspor golünde ise ne olduğunu anlayamadım. Eğer Balotelli pasif ofsayttaysa ki bana göre değildi; o zaman o kararı VAR veremez. Hakemin incelemesi lazım. Garip bir karar oldu.