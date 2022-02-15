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Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ta rota Avrupa! İşte 3 büyüklerin olası transferleri

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürerken, kulüpler ileriye dönük çalışmalarını da sürdürüyor. Ligdeki yeni yabancı kuralıyla alakalı tartışmalar da devam ederken, Süper Lig'in 3 büyüğü Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray yeniden gurbetçilere yöneldi. Peki hangi isimler, hangi kulüplerde forma giyiyor. İşte Avrupa'da top koşturan gurbetçi futbolcular...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2022 Salı 13:59
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ta rota Avrupa! İşte 3 büyüklerin olası transferleri

Süper Lig'de son yıllarda en çok tartışılan konulardan birisi yabancı kuralı oldu. Bu sezon takımlar kadrolarında 14 yabancı bulundururken, bu futbolcuların sadece 8'i ilk 11'de oynayabiliyor. 3 yerli zorunluluğu nedeniyle bir hayli zorlanan kulüpler yeni sezonda daha fazla terleyecek.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ta rota Avrupa! İşte 3 büyüklerin olası transferleri

3 BÜYÜKLER ÇAREYİ YENİDEN GURBETÇİLERDE ARAMAYA BAŞLADI
Çünkü yeni sezondan itibaren yabancı sayısı 12'ye inecek. Ayrıca takımlar ilk 11'lerinde en fazla 7 yabancı bulundurabilecek. Yeni yabancı kuralı ile birlikte en çok dikkat çeken konulardan birisi yerli futbolcuların fiyatlarındaki büyük artış oldu. Bu nedenle özellikle 3 büyükler çareyi yeniden gurbetçilerde aramaya başladı.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ta rota Avrupa! İşte 3 büyüklerin olası transferleri

Yeni sezonda kaliteli bir yerli oyuncu rotasyonu oluşturmak isteyen Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş şimdiden yurt dışında oynayan Türk yeteneklere kanca atmış durumda. Takvim.com.tr'nin derlediği habere göre 3 büyüklerin olası transferleri.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ta rota Avrupa! İşte 3 büyüklerin olası transferleri

MEHMET AYDIN (SCHALKE)
20 yaşında. Sağ bek ve orta alanın sağında görev yapıyor. Bu sezon Bundesliga 2'de 14 maça çıktı ve 1 asist yaptı. Fiyatı 2 milyon Euro.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ta rota Avrupa! İşte 3 büyüklerin olası transferleri

DANIEL TAN BARLASER (ROTHERHAM)
İngiliz anne ve Türk babanın çocuğu. 25 yaşında. İngiltere League One'da bu sezonki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. 30 maçta 8 gol atarken 4 de asist yaptı. 8 ve 6 numara pozisyonlarında oynuyor. Değeri 1.2 milyon Euro.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ta rota Avrupa! İşte 3 büyüklerin olası transferleri

ZIDAN SERTDEMIR (LEVERKUSEN)
Bundesliga'nın köklü kulübü Leverkusen 18 yaşındaki yeteneği sezon başında transfer ederken FC Nordsjaelland'a 2.5 milyon Euro ödedi. 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynuyor. 17 yaşındaki Zidan bu sezon Bundesliga'da 3 maçta forma giydi. Leverkusen'in adeta üzerine titrediği bir isim. Maliyet nedeniyle Türkiye'ye transferi bir hayli zor gözüküyor. Şu anda Danimarka'nın alt yaş kategorilerinde forma giyiyor.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ta rota Avrupa! İşte 3 büyüklerin olası transferleri

ZEKİ AMDOUNI (LAUSANNE)
21 yaşında. Türk asıllı ve Isviçre vatandaşı. 10 numara ve sol kanatta oynuyor. Bu sezon Isviçre Süper Ligi'nde 4 gole imza attı. Isviçre U21 takımında 6 maçta 4 golü var. Piyasa değeri 1 milyon Euro.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ta rota Avrupa! İşte 3 büyüklerin olası transferleri

ELAYIS TAVŞAN (NIJMEGEN)
20 yaşında. Her iki kanatta ve forvette görev yapıyor. Bu sezon Hollanda Ligi'nde 20 maçta 5 gol atarken, kupada da 4 maçta 2 kez ağları sarstı. Değeri 800 bin Euro.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ta rota Avrupa! İşte 3 büyüklerin olası transferleri

YUSUF BARASI (AZ ALKMAAR)
Henüz 18 yaşında. Alkmaar'ın A takımında zaman zaman şans buluyor. Bu sezon Hollanda Ligi'nde 3 maçta oynadı. Hollanda Kupası'nda ise 1 maçta forma giyerken 1 gol attı. Forvet ve sol kanatta görev yapıyor. Aynı zamanda U21 milli takımımızın da önemli bir ismi. Değeri 500 bin Euro.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ta rota Avrupa! İşte 3 büyüklerin olası transferleri

TIAGO BARBAROS ÇUKUR (WATFORD)
19 yaşında. Watford'un U23 kadrosunda yer alıyor. Sezon başında League One ekibi Donchaster'da kiralık oynadıktan sonra ocak ayında Watford'a geri döndü. 1.96 boyunda ve forvette görev yapıyor. Annesi Hollandalı, babası ise Türk. U21 milli takımımızın kadrosunda yer alıyor.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ta rota Avrupa! İşte 3 büyüklerin olası transferleri

EYÜP AYDIN (BAYERN MÜNIH)
17 yaşında. Bayern Münih'in 2. takımında forma giyiyor. Ön libero bölgesinde oynayan genç yıldız bu sezon 20 maçta 1 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Değeri 800 bin Euro.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ta rota Avrupa! İşte 3 büyüklerin olası transferleri

MALIK BATMAZ (KARLSRUHE)
21 yaşında. Forvette ve her iki kanatta görev yapıyor. Bu sezon Bundesliga 2'de 3 gole imza attı. 2 kez U17 milli takımımızda oynadı. Değeri 500 bin Euro.

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