Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ta rota Avrupa! İşte 3 büyüklerin olası transferleri

Süper Lig'de son yıllarda en çok tartışılan konulardan birisi yabancı kuralı oldu. Bu sezon takımlar kadrolarında 14 yabancı bulundururken, bu futbolcuların sadece 8'i ilk 11'de oynayabiliyor. 3 yerli zorunluluğu nedeniyle bir hayli zorlanan kulüpler yeni sezonda daha fazla terleyecek.

3 BÜYÜKLER ÇAREYİ YENİDEN GURBETÇİLERDE ARAMAYA BAŞLADI

Çünkü yeni sezondan itibaren yabancı sayısı 12'ye inecek. Ayrıca takımlar ilk 11'lerinde en fazla 7 yabancı bulundurabilecek. Yeni yabancı kuralı ile birlikte en çok dikkat çeken konulardan birisi yerli futbolcuların fiyatlarındaki büyük artış oldu. Bu nedenle özellikle 3 büyükler çareyi yeniden gurbetçilerde aramaya başladı.