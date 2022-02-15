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Beşiktaş'ta iki bek de sakatlandı

Beşiktaş’ta önce sol bek Rıdvan Yılmaz'ın ardından sağ bek Kerem Kalafat sakatlanarak kenara alındı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2022 Salı 06:50
Beşiktaş'ta iki bek de sakatlandı

Beşiktaş, Adana deplasmanında iki bekini kaybetti. Mücadeleye ilk 11'de başlayan genç sol bek Rıdvan Yılmaz, dakikalar 60'ı gösterdiğinde yedek kulübesine "Beni değiştirin" işareti yaptı. Değişiklik gecikince sinirlenen ve kendini yere bırakan Rıdvan'ın sağ arka adalesinde gerilme olduğu tespit edildi. Rıdvan'ın yerine Umut Meraş girdi. Rıdvan'dan 5 dakika sonra bu kez sağ bek Kerem Kalafat kendini yere bıraktı. Kasığından sakatlanan Kerem'in yerine Mehmet Topal oyuna girdi. Bu dakikadan sonra sağ bekte Necip Uysal görev yaptı.

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