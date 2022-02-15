Beşiktaş'a demir engel

Beşiktaş, Adana deplasmanında öne geçtiği maçta galibiyeti koruyamadı ve 1 puan razı oldu. Adeta bir Premier Lig temposunda geçen, heyecan dozu hiç düşmeyen maçta Adana Demirspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. Beşiktaş'ı öne geçiren golü 31. dakikada Alex Teixeira attı. Golün asistini bu sezon ilk kez Süper Lig maçına çıkan Beşiktaş'ın genç yıldızı Kerem Kalafat yaptı.



NET GOLLER KAÇTI

42'de Balotelli'nin golü, VAR uyarısıyla Vargas'ın Ghezzal'a faul yaptığı gerekçesiyle iptal edildi. Devre 1-0 siyah-beyazlıların üstünlüğü ile kapanırken, ikinci yarıda her iki takım da birçok pozisyon yakaladı. A. Demirspor aradığı golü 90+2'de Samet'in kafasıyla buldu ve skor 1-1 oldu. 90+5'te yine Samet topu ağlara yolladı ancak Balottelli ofsayt pozisyonunda oduğu için gol geçersiz sayıldı ve taraflar 1'er puana razı oldu.



ERSİN'E YABANCI MADDE

Beşiktaşlı kaleci Ersin Destanoğlu, tribünlerden gelen yabancı bir maddenin kafasına isabet etmesi nedeniyle yerde kaldı. Ersin, buna rağmen Yunus'un şutunu çıkartırken, sonrasına kafasındaki kanama nedeniyle kendini yere bıraktı. Genç kaleci, tedavisinin ardından karşılaşmaya devam etti.