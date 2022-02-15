BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'da Cyle Larin belirsizliği! "Aklı sahada değil" (BJK spor haberi)

Beşiktaş geçen sezon hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nda zafere ulaşırken bu başarının en önemli mimarlarından birisi Cyle Larin olmuştu. Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından sol kanatta oynamaya başlayan Kanadalı forvet herkesi şaşırtan bir performans sergilemişti.
Beşiktaş geçen sezon hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nda zafere ulaşırken bu başarının en önemli mimarlarından birisi Cyle Larin olmuştu. Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından sol kanatta oynamaya başlayan Kanadalı forvet herkesi şaşırtan bir performans sergilemişti.
Süper Lig'de 38 maçta 19 gol ve 6 asisle oynayan Larin sezonun tartışmasız en değerli futbolcularından biri olmuştu. 2886 dakika sahada kalan yıldız futbolcu, her 115 dakikada bir takımına skor katkısı vermiş ve taraftarların da sevgilisi haline gelmişti.
PERFORMANSIYLA BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI YARATIYOR
Ancak Larin bu sezon tam anlamıyla dibe vurmuş durumda. Kanadalı yıldız özellikle sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin uzatılması konusunda Beşiktaş yönetimiyle görüşmeye başladığından beri performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratıyor.