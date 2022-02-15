BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'da Cyle Larin belirsizliği! "Aklı sahada değil" (BJK spor haberi)

Milli Takım'da attığı gollerin ardından başta İngiltere olmak üzere birçok ülkeden ciddi teklifler alan yıldız futbolcunun geleceğiyle ilgili belirsizlik büyük bir sıkıntı yaratıyor.

Takvim'in haberine göre; sosyal medyada yapılan yorumlarda, "Ya sözleşmesini uzatın ya da görüşmeleri durdurun ve sezon sonuna kadar bir daha Beşiktaş formasını giymesin. Çünkü aklı sahada değil sözleşmede" ifadesi kullanılıyor.