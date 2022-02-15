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BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'da Cyle Larin belirsizliği! "Aklı sahada değil" (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de inişli çıkışlı bir grafik çizen Beşiktaş'ta gündem Cyle Larin... Bu sezon performansıyla da büyük hayal kırıklığı yaratan Larin'in siyah beyazlı ekiple sözleşme uzatıp uzatmayacağı merak konusu. Taraftarlar tarafından da eleştirilen Larin ile ilgili, "Aklı sahada değil sözleşmede" ifadesi kullanılıyor. İşte tüm detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2022 Salı 12:59
BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'da Cyle Larin belirsizliği! "Aklı sahada değil" (BJK spor haberi)

Beşiktaş geçen sezon hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nda zafere ulaşırken bu başarının en önemli mimarlarından birisi Cyle Larin olmuştu. Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından sol kanatta oynamaya başlayan Kanadalı forvet herkesi şaşırtan bir performans sergilemişti.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'da Cyle Larin belirsizliği! "Aklı sahada değil" (BJK spor haberi)

Süper Lig'de 38 maçta 19 gol ve 6 asisle oynayan Larin sezonun tartışmasız en değerli futbolcularından biri olmuştu. 2886 dakika sahada kalan yıldız futbolcu, her 115 dakikada bir takımına skor katkısı vermiş ve taraftarların da sevgilisi haline gelmişti.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'da Cyle Larin belirsizliği! "Aklı sahada değil" (BJK spor haberi)

PERFORMANSIYLA BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI YARATIYOR

Ancak Larin bu sezon tam anlamıyla dibe vurmuş durumda. Kanadalı yıldız özellikle sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin uzatılması konusunda Beşiktaş yönetimiyle görüşmeye başladığından beri performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratıyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'da Cyle Larin belirsizliği! "Aklı sahada değil" (BJK spor haberi)

Larin'in menajeri Nick Mavromaras, Kasım ayı ortasında İstanbul'a gelmiş ve Beşiktaş'la masaya oturmuştu. Ancak maaş konusundaki anlaşmazlık sebebiyle görüşmeler tıkanınca, Larin'in performansı da hızla aşağıya inmeye başladı.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'da Cyle Larin belirsizliği! "Aklı sahada değil" (BJK spor haberi)

20 MAÇTA 6 GOL

Bu sezon Süper Lig'de 20 maçta 6 gol atan ve 1 asist yapan 26 yaşındaki futbolcu beklentilerin çok uzağında kaldı. 1340 dakika sahada kalan Larin tam 191 dakikada bir takımına skor katkısı verebildi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'da Cyle Larin belirsizliği! "Aklı sahada değil" (BJK spor haberi)

17 TOP KAYBI YAPARAK ADETA SAÇ BAŞ YOLDURDU

Son olarak dün oynanan Adana Demirspor maçında sahanın en kötüsü olan Cyle Larin'in silik görüntüsü taraftarların da tepkisini çekmeye başladı. 1-1 biten maçta 90 dakika sahada kalan Larin sadece 1 isabetli şut çekebilirken, 17 top kaybı yaparak adeta saç baş yoldurdu.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'da Cyle Larin belirsizliği! "Aklı sahada değil" (BJK spor haberi)

Milli Takım'da attığı gollerin ardından başta İngiltere olmak üzere birçok ülkeden ciddi teklifler alan yıldız futbolcunun geleceğiyle ilgili belirsizlik büyük bir sıkıntı yaratıyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'da Cyle Larin belirsizliği! "Aklı sahada değil" (BJK spor haberi)

Takvim'in haberine göre; sosyal medyada yapılan yorumlarda, "Ya sözleşmesini uzatın ya da görüşmeleri durdurun ve sezon sonuna kadar bir daha Beşiktaş formasını giymesin. Çünkü aklı sahada değil sözleşmede" ifadesi kullanılıyor.

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