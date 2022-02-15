BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'da büyük düşüş! Deplasman fakiri oldu (BJK spor haberi)

Beşiktaş, artık deplasmanda da maç kazanamıyor ve her hafta sıralamada bir basamak geriliyor.
Beşiktaş, artık deplasmanda da maç kazanamıyor ve her hafta sıralamada bir basamak geriliyor.
İstanbul dışındaki son deplasman galibiyetini 5'inci haftada Antalyaspor'a karşı 3-2'lik skorla kazanan siyah-beyazlılar, bu sezon 13 deplasman maçından sadece 2 galibiyet çıkarırken, 5 mağlubiyet, 6 beraberlik alarak son 50 yılın en düşük istatistiğini yakaladı.
Siyah beyazlılar galip gelmekte zorlandığı bu süreçte gerileme dönemini de yaşıyor ve her hafta bir basamak aşağı iniyor.
22'nci haftada 5'inci basamağa kadar yükselen Beşiktaş, 23'üncü haftada altıncı, 24'üncü haftada ise 7'nci sırada yer aldı. Siyah-beyazlılar, 25'inci haftanın sonunda ise 8'inci sırada kendine yer buldu.