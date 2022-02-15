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BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'da büyük düşüş! Deplasman fakiri oldu (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Ligin 25. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu skorla birlikte siyah beyazlıların deplasman tablosu da dikkatlerden kaçmadı. Kartal, artık deplasmanda da maç kazanamıyor ve her hafta sıralamada bir basamak geriliyor. İşte tüm detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2022 Salı 12:03
BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'da büyük düşüş! Deplasman fakiri oldu (BJK spor haberi)

Beşiktaş, artık deplasmanda da maç kazanamıyor ve her hafta sıralamada bir basamak geriliyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'da büyük düşüş! Deplasman fakiri oldu (BJK spor haberi)

İstanbul dışındaki son deplasman galibiyetini 5'inci haftada Antalyaspor'a karşı 3-2'lik skorla kazanan siyah-beyazlılar, bu sezon 13 deplasman maçından sadece 2 galibiyet çıkarırken, 5 mağlubiyet, 6 beraberlik alarak son 50 yılın en düşük istatistiğini yakaladı.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'da büyük düşüş! Deplasman fakiri oldu (BJK spor haberi)

Siyah beyazlılar galip gelmekte zorlandığı bu süreçte gerileme dönemini de yaşıyor ve her hafta bir basamak aşağı iniyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'da büyük düşüş! Deplasman fakiri oldu (BJK spor haberi)

22'nci haftada 5'inci basamağa kadar yükselen Beşiktaş, 23'üncü haftada altıncı, 24'üncü haftada ise 7'nci sırada yer aldı. Siyah-beyazlılar, 25'inci haftanın sonunda ise 8'inci sırada kendine yer buldu.

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