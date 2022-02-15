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Beşiktaş Altay maçının hazırlıklarına başladı (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında Altay oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Yarını izinli geçirecek siyah-beyazlı takım, Altay karşılaşmasının hazırlıklarını 17 Şubat Perşembe günü yapacağı antrenmanla sürdürecek. Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2022 Salı 14:22
Beşiktaş Altay maçının hazırlıklarına başladı (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Altay ile 19 Şubat Cumartesi günü evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idmanda Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor ile oynanan maçta görev alan oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Teknik direktör Önder Karaveli yönetimindeki antrenmanda diğer oyuncular ise istasyon koşularının ardından 5'e 2 çalışması yaptı. İdman, çift kale maçla tamamlandı.

Yarını izinli geçirecek siyah-beyazlı takım, Altay karşılaşmasının hazırlıklarını 17 Şubat Perşembe günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.



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