Transferde Cenk Tosun sürprizi! Beşiktaş derken...

İngiltere Premier Lig ekibi Everton ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cenk Tosun'a Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal, 5 milyon Euro maaş ve 2 yıllık sözleşme teklif etti.

Takvim'in haberine göre, Siyah Beyazlılar'ın da bonservissiz olarak sezon sonu kadrosuna katmak istediği golcü oyuncunun kararını haziranda vereceği öğrenildi.