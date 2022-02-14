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Transferde Cenk Tosun sürprizi! Beşiktaş derken...

İngiltere Premier Lig ekibi Everton'da forma giyen ve takımdan ayrılması gündeme gelen Cenk Tosun'un yeni adresi merak konusu oldu. Adı Beşiktaş ile anılan 30 yaşındaki futbolcunun transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek deneyimli golcüye Al Hilal 5 milyon Euro maaş ve 2 yıllık sözleşme teklif etti. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2022 Pazartesi 06:50
Transferde Cenk Tosun sürprizi! Beşiktaş derken...

İngiltere Premier Lig ekibi Everton ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cenk Tosun'a Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal, 5 milyon Euro maaş ve 2 yıllık sözleşme teklif etti.

Transferde Cenk Tosun sürprizi! Beşiktaş derken...

Takvim'in haberine göre, Siyah Beyazlılar'ın da bonservissiz olarak sezon sonu kadrosuna katmak istediği golcü oyuncunun kararını haziranda vereceği öğrenildi.

Transferde Cenk Tosun sürprizi! Beşiktaş derken...

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Al Hilal ile gireceği transfer savaşından galip çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. Siyah Beyazlı Yönetim sezon sonu eski yıldızını kadroya katmak için tüm kozlarını kullanacak.

Transferde Cenk Tosun sürprizi! Beşiktaş derken...

Bu sezon Premier League'de yalnızca 1 karşılaşmada görev alan ve Liverpool maçında 6 dakika forma giyen Cenk Tosun, Federasyon Kupası'nda da 2 maça çıktı ancak bu maçlarda golle tanışamadı.

Transferde Cenk Tosun sürprizi! Beşiktaş derken...

Milli yıldız, 22.5 milyon Euro'ya transfer olduğu Everton kariyerinde 61 maça çıkıp 11 gol 6 asiste imza attı. 30 yaşındaki golcü ayrıca kiralık olarak oynadığı Crystal Palace'ta 5 maçta 1 gol sevinci yaşadı.

Transferde Cenk Tosun sürprizi! Beşiktaş derken...

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan milli yıldızımız Cenk Tosun, Everton'da yeteri kadar forma şansı bulamıyor.

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