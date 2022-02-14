Adana Demirspor - Beşiktaş maçı sonrası Atiba Hutchinson konuştu! "Biz rakibi oyuna ortak ettik

Atiba Hutchinson, Adana Demirspor - Beşiktaş maçı sonrası konuştu.

İşte o sözler...

Kendi kendimizi baskı altına aldık. İkinci yarıdan itibaren kendi oyunumuzu oynamadık. Biz rakibi oyuna ortak ettik. Bu sezon bu çok fazla oldu. Bu sezon biz, kendimiz gibi değiliz.

İkinci yarıda fırsatlar bulduk. Rakibimiz de buldu, biz de bulduk ama biz son vuruşu gerçekleştiremedik. Maç tabii ki hemen gelecek çok fazla süre yok. Elimizden gelen en iyi şekilde sonraki maça çalışacağız. Maçın 90 dakika olduğunu unutmadan mücadele etmeliyiz. Evimizde taraftarımız önünde 3 puan almak için mücadele edeceğiz.