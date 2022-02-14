Adana Demirspor - Beşiktaş maçı öncesi Önder Karaveli: Zaaflarını biliyoruz

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş deplasmanda Adana Demirspor'un konuğu olacak. Zorlu müsabaka öncesi siyah-beyazlıların teknik direktörü Önder Karaveli açıklamalarda bulundu. Karaveli, "Tamamen dolu bir stadyum ve futbol için harika bir ortam. Futbolcuları motive edecektir. Topu ve oyunu almak, kazanmak istiyoruz. Adana Demirspor ile ilgili analizleri yaptık. Etkin taraflarını ve zaaflarını biliyoruz." ifadelerini kullandı.



İşte o sözler...



"İki takım da 120'şer dakikalık kupa maçı oynadı. Tempoları etkileyecektir. Kontrollü oynanır mı, akış belirleyecek."

"Güzel bir atmosfer var. Tamamen dolu bir stadyum ve futbol için harika bir ortam. Futbolcuları motive edecektir. Topu ve oyunu almak, kazanmak istiyoruz. Adana Demirspor ile ilgili analizleri yaptık. Etkin taraflarını ve zaaflarını biliyoruz."

"Kerem Kalafat'ı geri getirme sebebimiz, Rosier ile rekabet halinde olmasını istememizdi. Rosier sakat olunca Kerem'i kullandık, kullanmaya devam edeceğiz. İlk şansını iyi kullandı."

"Bizimle beraber olmayan oyuncularımız var. Eksik olduğumuzu söyleyemem. Sahada olanlar, onları aratmayacaktır."

"Güçlü bir Beşiktaş oyunu istiyoruz sahada."