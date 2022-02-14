Haberler Beşiktaş Adana Demirspor - Beşiktaş maçı öncesi Önder Karaveli: Zaaflarını biliyoruz

Adana Demirspor - Beşiktaş maçı öncesi Önder Karaveli: Zaaflarını biliyoruz

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş deplasmanda Adana Demirspor'un konuğu olacak. Zorlu müsabaka öncesi siyah-beyazlıların teknik direktörü Önder Karaveli açıklamalarda bulundu. Karaveli, "Tamamen dolu bir stadyum ve futbol için harika bir ortam. Futbolcuları motive edecektir. Topu ve oyunu almak, kazanmak istiyoruz. Adana Demirspor ile ilgili analizleri yaptık. Etkin taraflarını ve zaaflarını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2022 Pazartesi 19:26 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2022 Pazartesi 19:31
Adana Demirspor - Beşiktaş maçı öncesi Önder Karaveli: Zaaflarını biliyoruz

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş deplasmanda Adana Demirspor'un konuğu olacak. Zorlu müsabaka öncesi siyah-beyazlıların teknik direktörü Önder Karaveli açıklamalarda bulundu. Karaveli, "Tamamen dolu bir stadyum ve futbol için harika bir ortam. Futbolcuları motive edecektir. Topu ve oyunu almak, kazanmak istiyoruz. Adana Demirspor ile ilgili analizleri yaptık. Etkin taraflarını ve zaaflarını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

İşte o sözler...

"İki takım da 120'şer dakikalık kupa maçı oynadı. Tempoları etkileyecektir. Kontrollü oynanır mı, akış belirleyecek."

"Güzel bir atmosfer var. Tamamen dolu bir stadyum ve futbol için harika bir ortam. Futbolcuları motive edecektir. Topu ve oyunu almak, kazanmak istiyoruz. Adana Demirspor ile ilgili analizleri yaptık. Etkin taraflarını ve zaaflarını biliyoruz."

"Kerem Kalafat'ı geri getirme sebebimiz, Rosier ile rekabet halinde olmasını istememizdi. Rosier sakat olunca Kerem'i kullandık, kullanmaya devam edeceğiz. İlk şansını iyi kullandı."

"Bizimle beraber olmayan oyuncularımız var. Eksik olduğumuzu söyleyemem. Sahada olanlar, onları aratmayacaktır."

"Güçlü bir Beşiktaş oyunu istiyoruz sahada."

DİĞER
Yargı'nın Eren komiseri Uğur Aslan itirafıyla herkesi şaşırttı! "İlk kez 15 yaşımda gördüm..."
Kirayı ucuzlatmak için ev sahibiyle cinsel ilişkiye girmek istedi! Aldığı cevapla şoke oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor