SPOR HABERİ - Adana Demirspor'un konuğu Beşiktaş! İşte muhtemel 11'ler

Adana Demirspor, Süper Lig'in 25. haftasında yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak.Yeni Adana Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Ligde 40 puanla 3'üncü sırada yer alan mavi-lacivertliler, 7'nci sıradaki İstanbul temsilcisi karşısında galibiyet arayacak. Ligdeki son iki maçından galibiyetle ayrılan Akdeniz ekibi, Beşiktaş'ı da yenerek serisini sürdürmek istiyor.
Beşiktaş ise Süper Lig'de son 5 maçta mağlubiyet yüzü görmezken, oynadığı son 2 mücadeleden beraberlikle ayrıldı.