Haberler Beşiktaş SPOR HABERİ - Adana Demirspor'un konuğu Beşiktaş! İşte muhtemel 11'ler

SPOR HABERİ - Adana Demirspor'un konuğu Beşiktaş! İşte muhtemel 11'ler

Spor haberi...Süper Lig'de heyecan 25. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 25. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Adana Demirspor'un konuğu olacak. 5 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Siyah-Beyazlılar seriyi sürdürmek isterken, ligde 40 puanla 3. sırada yer alan Akdeniz ekibi de takibine devam etmek istiyor. İşte karşılaşmaya dair detaylar ve iki takımın muhtemel 11'leri (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2022 Pazar 10:01
SPOR HABERİ - Adana Demirspor'un konuğu Beşiktaş! İşte muhtemel 11'ler

Adana Demirspor, Süper Lig'in 25. haftasında yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak.Yeni Adana Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

SPOR HABERİ - Adana Demirspor'un konuğu Beşiktaş! İşte muhtemel 11'ler

Ligde 40 puanla 3'üncü sırada yer alan mavi-lacivertliler, 7'nci sıradaki İstanbul temsilcisi karşısında galibiyet arayacak. Ligdeki son iki maçından galibiyetle ayrılan Akdeniz ekibi, Beşiktaş'ı da yenerek serisini sürdürmek istiyor.

SPOR HABERİ - Adana Demirspor'un konuğu Beşiktaş! İşte muhtemel 11'ler

Beşiktaş ise Süper Lig'de son 5 maçta mağlubiyet yüzü görmezken, oynadığı son 2 mücadeleden beraberlikle ayrıldı.

SPOR HABERİ - Adana Demirspor'un konuğu Beşiktaş! İşte muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Adana Demirspor 3-3 berabere kalmıştı.

SPOR HABERİ - Adana Demirspor'un konuğu Beşiktaş! İşte muhtemel 11'ler

İşte Adana Demirspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

SPOR HABERİ - Adana Demirspor'un konuğu Beşiktaş! İşte muhtemel 11'ler

ADANA DEMİRSPOR: Muric, Simon Deli, Rassoul, Alper, Svensson, Gökhan İnler, Sinan, Belhanda, Vargas, Yunus, Balotelli

SPOR HABERİ - Adana Demirspor'un konuğu Beşiktaş! İşte muhtemel 11'ler

BEŞİKTAŞ

SPOR HABERİ - Adana Demirspor'un konuğu Beşiktaş! İşte muhtemel 11'ler

ERSİN

SPOR HABERİ - Adana Demirspor'un konuğu Beşiktaş! İşte muhtemel 11'ler

RIDVAN

SPOR HABERİ - Adana Demirspor'un konuğu Beşiktaş! İşte muhtemel 11'ler

WELINTON

SPOR HABERİ - Adana Demirspor'un konuğu Beşiktaş! İşte muhtemel 11'ler

VIDA

SPOR HABERİ - Adana Demirspor'un konuğu Beşiktaş! İşte muhtemel 11'ler

ROSIER

SPOR HABERİ - Adana Demirspor'un konuğu Beşiktaş! İşte muhtemel 11'ler

SOUZA

SPOR HABERİ - Adana Demirspor'un konuğu Beşiktaş! İşte muhtemel 11'ler

OĞUZHAN

SPOR HABERİ - Adana Demirspor'un konuğu Beşiktaş! İşte muhtemel 11'ler

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