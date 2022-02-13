Beşiktaş'tan Sörloth harekatı! Ön görüşme yapıldı

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında geride kalan, Ziraat Türkiye Kupası'nı ise müzesine götürmek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Aaron Boupendza ile prensip anlaşmasına varan, kulübü Al Arabi ile de anlaşan Beşiktaş'ın gelecek sezonki transfer hedefi Süper Ligi tanıyan ve başarılı olmuş yabancı oyuncularla anlaşmak.
Golcü transferi için arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılarda sürpriz bir isim gündeme geldi. Beşiktaş, Trabzonspor'un eski golcüsü Aleksander Sörloth için devreye girdi.