Beşiktaş'tan Barcelona'ya Pjanic şartı!

Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek olan Miralem Pjanic ile yola devam etmeyi düşündüğünü ifade etmiş, Boşnak futbolcu da kalmak istediğini belirtmişti. Ancak son dönemde performansı düşüşte olan tecrübeli yıldızın maliyeti kararsızlık yarattı.

Sabah'ın haberine göre, Barcelona'dan kiralanırken 9 milyon Euro'luk maaşının 2 milyon 750 bin Euro'su Beşiktaş tarafından karşılanan Pjanic için sezon sonu bu rakamın ödenmesi mümkün değil.