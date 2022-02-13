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Beşiktaş'tan Barcelona'ya Pjanic şartı!

Sezon başında sürpriz bir şekilde Beşiktaş'a imza atan Miralem Pjanic, kariyerine İstanbul'da devam etmek istiyor. Beşiktaş yönetimi ise, yıldız futbolcu için tek şart koştu. İşte Barcelona ile görüşelecek o madde...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2022 Pazar 06:50
Beşiktaş'tan Barcelona'ya Pjanic şartı!

Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek olan Miralem Pjanic ile yola devam etmeyi düşündüğünü ifade etmiş, Boşnak futbolcu da kalmak istediğini belirtmişti. Ancak son dönemde performansı düşüşte olan tecrübeli yıldızın maliyeti kararsızlık yarattı.

Beşiktaş'tan Barcelona'ya Pjanic şartı!

Sabah'ın haberine göre, Barcelona'dan kiralanırken 9 milyon Euro'luk maaşının 2 milyon 750 bin Euro'su Beşiktaş tarafından karşılanan Pjanic için sezon sonu bu rakamın ödenmesi mümkün değil.

Beşiktaş'tan Barcelona'ya Pjanic şartı!

Gelecek sezon için orta sahaya Gedson Fernandes'i transfer eden Beşiktaş, Pjanic'i kadroda düşünüyor ancak transferin kendi ekonomik şartlarına uymasını bekliyor.

Beşiktaş'tan Barcelona'ya Pjanic şartı!

Siyah-beyazlıların haziranda Barcelona ile masaya oturacağı ve bu kez 2 milyon Euro'nun üzerine çıkmayacak şekilde maaşını karşılamayı teklif edeceği kaydedildi.

Beşiktaş'tan Barcelona'ya Pjanic şartı!

İspanyol ekibi, bu talebi kabul etmezse kulüp menfaatleri gereği şartlar daha fazla zorlanmayacak ve 31 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş serüveni noktalanacak.

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