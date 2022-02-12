TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan çok konuşulacak transfer! Yeni hedef: Dani Ceballos

Devre arası transfer döneminde Portekizli yıldız Gedson Fernandes 'i transfer eden Siyah-Beyazlılar yaz transfer döneminde önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Takvim'in haberine göre, Gedson Fernandes'in yanına yıldız bir isim daha transfer etmek isteyen Beşiktaş'ın hedefi ise İspanyol devi Real Madrid forması giyen Dani Ceballos…