TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan çok konuşulacak transfer! Yeni hedef: Dani Ceballos

Devre arası transfer döneminde Portekizli yıldız Gedson Fernandes'i transfer eden Siyah-Beyazlılar yaz transfer döneminde önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor.
Takvim'in haberine göre, Gedson Fernandes'in yanına yıldız bir isim daha transfer etmek isteyen Beşiktaş'ın hedefi ise İspanyol devi Real Madrid forması giyen Dani Ceballos…
25 yaşındaki merkez orta sahanın kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. İspanyol yıldızın önümüzdeki günlerde kulübüyle yeni sözleşme imzalaması bekleniyor.