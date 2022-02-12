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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan çok konuşulacak transfer! Yeni hedef: Dani Ceballos

Spor haberi... Süper Lig'de bu sezon beklentilerin oldukça altında uzak bir görüntü sergileyen Beşiktaş, ara transferin de sessiz ekiplerinden oldu. Siyah-Beyazlılar ara transferde yalnızca ismi uzun süre Galatasaray ile anılan Gedson Fernandes'i kadrosuna kattı. Sezon sonu için planlamalarına şimdiden başlayan Kartal'ın gündemine çok konuşulacak bir ismi daha aldığı öğrenildi. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2022 Cumartesi 16:16
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan çok konuşulacak transfer! Yeni hedef: Dani Ceballos

Devre arası transfer döneminde Portekizli yıldız Gedson Fernandes'i transfer eden Siyah-Beyazlılar yaz transfer döneminde önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan çok konuşulacak transfer! Yeni hedef: Dani Ceballos

Takvim'in haberine göre, Gedson Fernandes'in yanına yıldız bir isim daha transfer etmek isteyen Beşiktaş'ın hedefi ise İspanyol devi Real Madrid forması giyen Dani Ceballos

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan çok konuşulacak transfer! Yeni hedef: Dani Ceballos

25 yaşındaki merkez orta sahanın kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. İspanyol yıldızın önümüzdeki günlerde kulübüyle yeni sözleşme imzalaması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan çok konuşulacak transfer! Yeni hedef: Dani Ceballos

Beşiktaş'ın hedefi ise oyuncuyu kiralık olarak kadroya katmak…

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan çok konuşulacak transfer! Yeni hedef: Dani Ceballos

Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olan Ceballos, 11 kez İspanya Milli Takım forması giydi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan çok konuşulacak transfer! Yeni hedef: Dani Ceballos

Real Madrid yıldız oyuncuyu 2017 yılında 16.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Real Betis'ten transfer etmişti.

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