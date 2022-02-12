SPOR HABERİ - Beşiktaş'a transfer olacak mı? Hagi'den flaş Enes Sali açıklaması

Süper Lig'de ara transfer dönemini kadrosuna kattığı ancak sonrasında Çaykur Rizespor'a gönderdiği Gedson Fernandes transferi ile tamamlayan Beşiktaş için flaş bir transfer iddiası ortaya atılmıştı.
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlı ekip, bir taraftan da geleceğe yatırım planlarken, Rumen basınından ses getirecek bir hamle hazırlığında olduğu yazılmıştı.
Buna göre; Galatasaray efsanelerinden Beşiktaş'ın, Gheorghe Hagi'nin takımı Farul Constanta'nın 15 yaşındaki genç yeteneği Enes Sali için resmi teklifte bulunduğu genç yıldız için 500 bin euro önerdiği ancak Hagi'nin oysuncusu için 1 milyon Euro ve sonraki satıştan pay istediği belirtilmişti.