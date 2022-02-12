SPOR HABERİ - Beşiktaş'a transfer olacak mı? Hagi'den flaş Enes Sali açıklaması

Süper Lig'de ara transfer dönemini kadrosuna kattığı ancak sonrasında Çaykur Rizespor'a gönderdiği Gedson Fernandes transferi ile tamamlayan Beşiktaş için flaş bir transfer iddiası ortaya atılmıştı.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlı ekip, bir taraftan da geleceğe yatırım planlarken, Rumen basınından ses getirecek bir hamle hazırlığında olduğu yazılmıştı.