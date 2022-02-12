Haberler Beşiktaş SPOR HABERİ - Beşiktaş'a transfer olacak mı? Hagi'den flaş Enes Sali açıklaması

SPOR HABERİ - Beşiktaş'a transfer olacak mı? Hagi'den flaş Enes Sali açıklaması

Spor haberi... Transfer döneminin sessiz ekiplerinden Beşiktaş yaptığı Gedson hamlesiyle ara transferde perdeyi kapatırken, Rumen basınından flaş bir iddia ortaya atılmıştı. Buna göre Siyah-Beyazlı ekip Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden George Hagi'nin çalıştırdığı Farul Constanta takımında forma giyen 15 yaşındaki Enes Sali için Rumen kulübü ile temasa geçerken ilk teklifini sunmuştu. Düzenlenen bir basın toplantısında Hagi'den bu iddialara yanıt geldi. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2022 Cumartesi 07:54 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2022 Cumartesi 07:56
CEVDET BERKER İŞLEYEN
SPOR HABERİ - Beşiktaş'a transfer olacak mı? Hagi'den flaş Enes Sali açıklaması

Süper Lig'de ara transfer dönemini kadrosuna kattığı ancak sonrasında Çaykur Rizespor'a gönderdiği Gedson Fernandes transferi ile tamamlayan Beşiktaş için flaş bir transfer iddiası ortaya atılmıştı.

SPOR HABERİ - Beşiktaş'a transfer olacak mı? Hagi'den flaş Enes Sali açıklaması

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlı ekip, bir taraftan da geleceğe yatırım planlarken, Rumen basınından ses getirecek bir hamle hazırlığında olduğu yazılmıştı.

SPOR HABERİ - Beşiktaş'a transfer olacak mı? Hagi'den flaş Enes Sali açıklaması

Buna göre; Galatasaray efsanelerinden Beşiktaş'ın, Gheorghe Hagi'nin takımı Farul Constanta'nın 15 yaşındaki genç yeteneği Enes Sali için resmi teklifte bulunduğu genç yıldız için 500 bin euro önerdiği ancak Hagi'nin oysuncusu için 1 milyon Euro ve sonraki satıştan pay istediği belirtilmişti.

SPOR HABERİ - Beşiktaş'a transfer olacak mı? Hagi'den flaş Enes Sali açıklaması

Gelecekte çok daha iyi yerlerde olacağına kesin gözüyla bakılan 15 yaşındaki genç yıldız için çıkan bu haberler sonrası, Rumen çalıştırıcı George Hagi'den flaş bir açıklama geldi.

SPOR HABERİ - Beşiktaş'a transfer olacak mı? Hagi'den flaş Enes Sali açıklaması

Düzenlenen bir basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hagi konu ile alaklı olarak çok çıkan haberlere sinirlenerek "Enes Sali hakkında çıkan haberler tamamen yalan. Yazılan rakamlar bile gülünç."

SPOR HABERİ - Beşiktaş'a transfer olacak mı? Hagi'den flaş Enes Sali açıklaması

"Çok saçma haberler uyduruluyor hayret ediyorum. Enes Sali'yi isteyen olursa benimle konuşabilir ama o paralarla değil. Enes Sali bizimle devam ediyor ve çıkan haberler asılsız. Enes Sali'nin değeri çok yüksek.

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