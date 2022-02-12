Haberler Beşiktaş Ersin’de rekor bekleniyor

Ersin’de rekor bekleniyor

Beşiktaş formasıyla tarih yazan Ersin Destanoğlu, performansı ile herkesi kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Göztepe karşısında kurtardığı penaltılarla takımını son 8'e taşıyan genç eldiven Avrupa kulüplerinin dikkatini bir kez daha çekti. Beşiktaş, Fransız ekiplerinin yakından izlediği Ersin'i; Cenk Tosun gibi yüksek bir bedelle satmayı planlıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2022 Cumartesi 06:50
Ersin’de rekor bekleniyor
Beşiktaş formasıyla tarih yazan Ersin Destanoğlu, performansı ile herkesi kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Göztepe karşısında kurtardığı penaltılarla takımını son 8'e taşıyan genç eldiven Avrupa kulüplerinin dikkatini bir kez daha çekti. Beşiktaş, Fransız ekiplerinin yakından izlediği Ersin'i; Cenk Tosun gibi yüksek bir bedelle satmayı planlıyor.
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