Ersin’de rekor bekleniyor

Beşiktaş formasıyla tarih yazan Ersin Destanoğlu, performansı ile herkesi kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Göztepe karşısında kurtardığı penaltılarla takımını son 8'e taşıyan genç eldiven Avrupa kulüplerinin dikkatini bir kez daha çekti. Beşiktaş, Fransız ekiplerinin yakından izlediği Ersin'i; Cenk Tosun gibi yüksek bir bedelle satmayı planlıyor.
Beşiktaş formasıyla tarih yazan Ersin Destanoğlu, performansı ile herkesi kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Göztepe karşısında kurtardığı penaltılarla takımını son 8'e taşıyan genç eldiven Avrupa kulüplerinin dikkatini bir kez daha çekti. Beşiktaş, Fransız ekiplerinin yakından izlediği Ersin'i; Cenk Tosun gibi yüksek bir bedelle satmayı planlıyor.