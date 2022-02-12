Ender Bilgin Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın son durumunu değerlendirdi! "Tam anlamıyla tükenmiş..."

KARTAL'IN DiRENCi DÜŞTÜ

Daha önce bu köşede yazmıştım. Üç büyükler içinde görece en iyi oynayan ve yaşanan sıkıntılara rağmen saha içi ve dışında en az sorun yaşayan takım Beşiktaş diye… Ne var ki siyah-beyazlı takım da son haftalarda gözle görülür bir düşüş içinde.

Orta saha direnci ve üretkenliği azaldı. Hücumdaki bitiricilik sorunu kronikleşmeye başladı. Zaten var olan savunma zaaflarına, bu sorunlar eklenince son altı maçta üç beraberlik ve bir yenilgi kaçınılmaz oldu.