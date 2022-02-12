Ender Bilgin Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın son durumunu değerlendirdi! "Tam anlamıyla tükenmiş..."

Fenerbahçe, Süper Lig'den sonra Türkiye Kupası'na da havlu atarken tam anlamıyla tükenmiş bir görüntü verdi.
Doktorlar "Tükenmişlik Sendromu" konusunu anlatırken, "Kişinin kariyerinden aldığı keyfi ve başarı duygusunu azaltan, kimliğini kaybettiğine inanmasına yol açan zihinsel ve fiziksel tükenme durumudur" diyor.
Maalesef Fenerbahçe futbol takımının durumu tam anlamıyla böyle. Fenerbahçe Süper Lig'den sonra Kupa'ya da havlu atarken tam anlamıyla tükenmiş bir görüntü verdi. İşin kötüsü İsmail Hoca da geldiğinden beri bu tükenmişliğe merhem olmayı başaramadı.