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Ender Bilgin Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın son durumunu değerlendirdi! "Tam anlamıyla tükenmiş..."

Spor haberi... Fotomaç Gaztesi'nin usta kalemlerinden Ender Bilgin, bu sezon beklentilerin oldukça uzağında bir performans gösteren Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi. Bilgin Fenerbahçe için "Tam anlamıyla tükenmiş" yourumunda bulunurken, Galatasaray'da teknik direktör Torrent'e dikkat çekti. Usta isim Beşiktaş'a dair ise "2.'lik için favori gördüğüm Beşiktaş adına artık aynı iddiada konuşamıyorum." ifadelerini kullandı. İşte o yazı...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2022 Cumartesi 08:15
Ender Bilgin Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın son durumunu değerlendirdi! "Tam anlamıyla tükenmiş..."

Fenerbahçe, Süper Lig'den sonra Türkiye Kupası'na da havlu atarken tam anlamıyla tükenmiş bir görüntü verdi.

Ender Bilgin Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın son durumunu değerlendirdi! "Tam anlamıyla tükenmiş..."

Doktorlar "Tükenmişlik Sendromu" konusunu anlatırken, "Kişinin kariyerinden aldığı keyfi ve başarı duygusunu azaltan, kimliğini kaybettiğine inanmasına yol açan zihinsel ve fiziksel tükenme durumudur" diyor.

Ender Bilgin Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın son durumunu değerlendirdi! "Tam anlamıyla tükenmiş..."

Maalesef Fenerbahçe futbol takımının durumu tam anlamıyla böyle. Fenerbahçe Süper Lig'den sonra Kupa'ya da havlu atarken tam anlamıyla tükenmiş bir görüntü verdi. İşin kötüsü İsmail Hoca da geldiğinden beri bu tükenmişliğe merhem olmayı başaramadı.

Ender Bilgin Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın son durumunu değerlendirdi! "Tam anlamıyla tükenmiş..."

Koca Fenerbahçe takımı, kırk beş dakikayı bir kişi eksik oynayan rakibine karşı iki buçuk pozisyon bulabiliyorsa orada ciddi sıkıntı var demektir. Daha kötüsü, teknik adamın son dakika golüyle elendikten sonra kazanmak için her şeyi yaptıklarını söyleyebilmesidir.

Ender Bilgin Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın son durumunu değerlendirdi! "Tam anlamıyla tükenmiş..."

"Kazanmak için her şeyi yaptıysan, hastalık ve sakatlıklarla boğuşan eksik rakibini neden yenemedin? " diye sorarlar adama! Son Kayseri maçında Mert Hakan, Crespo ve Ferdi dışında skora isyan edip, turu isteyen futbolcu olmaması takımdaki tükenmişliğin belgesidir.

Ender Bilgin Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın son durumunu değerlendirdi! "Tam anlamıyla tükenmiş..."

İsmail Kartal'ın Berisha 'ya doksan dakika dayanması, Valencia'yı oyundan alması, Ferdi'yi sol beke hapsetmesi, Sosa'yı kenarda unutmasına ne demeli? Fenerbahçe Şubat ayının başında kepenk kapattı. Taraftara yazıktır, günahtır. Kimse mazeret üretmeye çalışmasın!

Ender Bilgin Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın son durumunu değerlendirdi! "Tam anlamıyla tükenmiş..."

KARTAL'IN DiRENCi DÜŞTÜ
Daha önce bu köşede yazmıştım. Üç büyükler içinde görece en iyi oynayan ve yaşanan sıkıntılara rağmen saha içi ve dışında en az sorun yaşayan takım Beşiktaş diye… Ne var ki siyah-beyazlı takım da son haftalarda gözle görülür bir düşüş içinde.

Ender Bilgin Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın son durumunu değerlendirdi! "Tam anlamıyla tükenmiş..."

Orta saha direnci ve üretkenliği azaldı. Hücumdaki bitiricilik sorunu kronikleşmeye başladı. Zaten var olan savunma zaaflarına, bu sorunlar eklenince son altı maçta üç beraberlik ve bir yenilgi kaçınılmaz oldu.

Ender Bilgin Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın son durumunu değerlendirdi! "Tam anlamıyla tükenmiş..."

Bu tabloda Pjanic ve Batshuayi'nin durumuna ayrı bir parantez açmak gerek. Pjanic'in çok beğendiğim bir oyuncu olduğunu geldiğinde ısrarla vurgulamıştım. Ancak top kayıpları artmaya ve takımın oyununu yavaşlatıp, bozmaya başladı. Batshuayi'nin gol vuruşlarındaki beceriksizlik ise artık dayanılmaz hale geldi.

Ender Bilgin Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın son durumunu değerlendirdi! "Tam anlamıyla tükenmiş..."

Pozisyona girmekte bu kadar maharetli bir oyuncunun adeta gol kaçırma yarışına girmesi hesapları alt üst etti. Her şeye rağmen hala üç büyükler içinde ligi en üstte tamamlayacak takımın Beşiktaş olacağını öngörüyorum. Ama 2.'lik için favori gördüğüm Beşiktaş adına artık aynı iddiada konuşamıyorum.

Ender Bilgin Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın son durumunu değerlendirdi! "Tam anlamıyla tükenmiş..."

BARÇA VE GALATASARAY
Galatasaray'ın 25 dakika 10 kişi oynayan Alanyaspor karşısında bir puana şükretmesi düşündürücüdür. Sarı-Kırmızılı takımda henüz galibiyetle tanışamayan Torrent bu güne kadar, kimi zaman oyuncuların mevkileriyle oynayarak, kimi zaman ayağa pas takıntısına kapılarak, kimi zaman da 3'lü defansa dönerek aklının karışık olduğunu kanıtladı.

Ender Bilgin Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın son durumunu değerlendirdi! "Tam anlamıyla tükenmiş..."

Elbette yönetimin ara transferdeki tercih hatalarının da kadro seçimlerinde etkisi vardır. Ancak "Guardiola'nın yardımcısı" reklamıyla allanıp, pullanan İspanyol hocanın; geldiği takımın Türkiye ölçüsünde Barcelona olduğunu da kavraması gerekir.

Ender Bilgin Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın son durumunu değerlendirdi! "Tam anlamıyla tükenmiş..."

Galatasaray'a sıradan takım oyunu oynatamaz ve başarılara alışmış taraftarı deplasman beraberliğiyle avutamazsınız. Domenec Torrent iyi bir yardımcı hoca mı, yoksa birinci adam olabilecek mi? Bunu göstermesi gerek. Unutmadan… Oyuncu tercihlerinde iddia edildiği gibi erken bir ego savaşı tesiri varsa bu günler bile aranır.

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