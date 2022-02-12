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Demirci geri dönmek istiyor

Beşiktaş altyapısında yetişen, geleceğin yıldızı olarak gösterilen ancak beklentileri karşılayamayan Muhammed Demirci, yeniden siyah-beyazlı formayı giymek istiyor. 27 yaşındaki Demirci, "Beni keşfeden hoca Önder Karaveli'dir. Ben Beşiktaş'ta 'Messi' lakabını da almıştım. Artık hedef belirlemiyorum, çalışmaya devam ediyorum. Beşiktaş'ta oynamayı kim istemez? Beşiktaş'ta tabii ki tekrardan oynamak isterim" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2022 Cumartesi 06:50
Demirci geri dönmek istiyor
Beşiktaş altyapısında yetişen, geleceğin yıldızı olarak gösterilen ancak beklentileri karşılayamayan Muhammed Demirci, yeniden siyah-beyazlı formayı giymek istiyor. 27 yaşındaki Demirci, "Beni keşfeden hoca Önder Karaveli'dir. Ben Beşiktaş'ta 'Messi' lakabını da almıştım. Artık hedef belirlemiyorum, çalışmaya devam ediyorum. Beşiktaş'ta oynamayı kim istemez? Beşiktaş'ta tabii ki tekrardan oynamak isterim" dedi.
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