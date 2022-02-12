Beşiktaş'ta 1 numaralı hedef Boupendza!

HATAY'DA DİKKAT ÇEKTİ
Beşiktaş yönetimi, ilk olarak Katar ekibi anlaşmaya çalışacak. 25 yaşındaki forveti satın alma opsiyonu ile kiralama seçeneğini de değerlendiren siyah beyazlılar, transferi 1 ay içinde tamamlamak istiyor. Geçen sezon Hatayspor'da 38 maçta 22 gol, 1 asistlik performans gösteren Boupendza, sezon başında yaklaşık 4.5 milyon euro karşılığında Al Arabi'ye transfer oldu. Katar Ligi'nin 16 Mart'ta sona ermesinden sonra Boupendza'nın İstanbul'a gelerek Beşiktaş'la sözleşme imzalaması bekleniyor.