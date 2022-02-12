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Beşiktaş'ta 1 numaralı hedef Boupendza!

Beşiktaş, Gabonlu forveti satın alma opsiyonlu kiralayacak. Al Arabi’de forma giyen 25 yaşındaki golcü oyuncu için Katar ekibine satın alma opsiyonlu kiralık teklifi yapıldı. Boupendza transferi 1 ay içinde bitiyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2022 Cumartesi 06:50
Beşiktaş'ta 1 numaralı hedef Boupendza!
Beşiktaş, gelecek sezon transfer çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Siyah beyazlıların 1 numaralı forvet adayı Aaron Boupendza. Bu sezon Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 20 puan gerisinde kalan, Avrupa defteri kapatan siyah beyazlılar, gelecek sezon kadro planlamasına başladı. İlk olarak Gedson Fernandes'i kadrosuna katan Beşiktaş, yeni forvetine de karar verdi. Siyah beyazlıların listesindeki ilk isim Aaron Boupendza. Gabonlu oyuncu ve kulübü Al Arabi ile temaslar başladı.

HATAY'DA DİKKAT ÇEKTİ

Beşiktaş yönetimi, ilk olarak Katar ekibi anlaşmaya çalışacak. 25 yaşındaki forveti satın alma opsiyonu ile kiralama seçeneğini de değerlendiren siyah beyazlılar, transferi 1 ay içinde tamamlamak istiyor. Geçen sezon Hatayspor'da 38 maçta 22 gol, 1 asistlik performans gösteren Boupendza, sezon başında yaklaşık 4.5 milyon euro karşılığında Al Arabi'ye transfer oldu. Katar Ligi'nin 16 Mart'ta sona ermesinden sonra Boupendza'nın İstanbul'a gelerek Beşiktaş'la sözleşme imzalaması bekleniyor.
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