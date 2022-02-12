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Barça Pjanic’i kiralıyor

Beşiktaş'ta Pjanic ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İtalyanlar, Pjanic'in seneye de Beşiktaş'ta kalacağını yazmıştı. İspanyol basınında yer alan haberde ise, Barcelona'nın Pjanic ile ilgili kararını verdiği yazıldı. Haberde Barcelona'nın Pjanic'in kiralık sözleşmesini uzatmaya sıcak baktığı, aksi takdirde takımdan bonservisiyle göndermek istediği iddia edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2022 Cumartesi 06:50
Barça Pjanic’i kiralıyor
Beşiktaş'ta Pjanic ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İtalyanlar, Pjanic'in seneye de Beşiktaş'ta kalacağını yazmıştı. İspanyol basınında yer alan haberde ise, Barcelona'nın Pjanic ile ilgili kararını verdiği yazıldı. Haberde Barcelona'nın Pjanic'in kiralık sözleşmesini uzatmaya sıcak baktığı, aksi takdirde takımdan bonservisiyle göndermek istediği iddia edildi.
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