Zor ama güzeldi

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselmenin hiç de kolay olmadığını ifade etti. Karaveli, "Her iki takım için de zor bir mücadele olacağını biliyorduk. İyi hazırlandık, iyi konsantre olduk ancak net fırsatlar yakalamamıza rağmen beklediğimiz golü ne yazık ki bulamadık. Zor bir 90 dakika beklerken, çok zor bir 120 dakika oynadık. Ve final bölümüne geldik, yani penaltılara. Sadece 1 penaltı kaçırdık. Ama Ersin, 2 penaltıyı harika bir reflekse kurtardı. Umarım Türkiye Kupası'nı müzemize götüreceğiz" ifadelerini kullandı.