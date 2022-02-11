Ömer Üründül Beşiktaş Göztepe maçıyla ilgili flaş bir yazı kaleme aldı

Dün gece Vodafone Park'ta yüksek tempolu bir ilk yarı izledik. Topu hangi takım kazanırsa hemen hızlı bir şekilde hücuma çıkıyor, bu durumda da maç sahanın bütününe yayılıyordu. Beşiktaşlı futbolcular iştahlıydılar, kalabalık ofansif girişimlerde bulunuyorlardı.

Ancak üretkenlik yetersizdi. Beşiktaş rakibine göre daha fazla risk aldığından Göztepe'nin karşı atakları çok daha tehlikeli gelişiyor ve sonu gelmese de pozisyonlara dönüşüyordu. İkinci devre de benzer durumda başladı ancak sonra maçta tempo düştü.