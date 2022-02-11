Kartal destanı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ile Göztepe karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi penaltı atışları sonucunda Beşiktaş 3-1 kazandı. Karşılaşmanın ilk yarısında fazla pozisyon yaşanmadı. İki takım da dengeli bir futbol ortaya koydu. İkinci yarıda ise evsahibi Beşiktaş topa daha çok hakim olan ve oyunu rakip sahaya yıkan taraf oldu. Siyah-beyazlılar net fırsatları değerlendiremezken, Göztepe de zaman zaman Beşiktaş kalesinde etkili oldu. Ancak 90 dakika sonunda eşitlik bozulmadı.



NET FIRSATLARI KAÇIRDILAR

Uzatma bölümünde ev sahibi ekip oyunu tamamen hakimiydi. Batshuayi, Larin, Ghezzal ile birçok fırsat bulan siyah-beyazlılar fileleri havalandırmayı başaramadı ve maç penaltılara gitti. Pjanic ilk penaltı kaçırırken, Di Santo da topu direğe nişanladı. Ardından siyah-beyazlılarda sırasıyla Batshuayi, Atiba ve Vida topu filelere göndermeyi başardı. Göztepe'de ise sadece Angel topu ağlara gönderirken; Berkan ve Lourency'nin penaltı atışlarını kurtaran kalece Ersin Destanoğlu takımını çeyrek finale çıkaran isim oldu.

Maçın ilk yarısının bitiş düdüğüyle beraber ortalık karıştı. İzmir ekibinin kaptanı Halil Akbunar, hakemin ilk devreyi bitiren düdüğünün ardından Beşiktaş kulübesine doğru eliyle "sus" işareti yaptı. Bu hareketin ardından iki takım oyuncuları da soyunma odası tüneline doğru koştu. Tünelin girişinde ve içerisinde bir arbede yaşandı. Arayı girenler iki takım oyuncularını da güçlükle sakinleştirebildi. Hakem Yasin Kol, olayları yardımcılarıyla birlikte sahanın ortasından izlemeyi tercih etti.



Vodafone Park'ta oynanan Ziraat Türkiye Kupası son 16 turundaki Beşiktaş-Göztepe maçını G.Saray Teknik Direktörü Torrent tribünden takip etti. Torrent, daha önce Beşiktaş- G.Antep maçını da tribünden izlemişti.



İki penaltı kurtarışıyla kalesinde devleşen Ersin Destanoğlu, "Son zamanlarda penaltılarda fark yaratabiliyorum, çünkü maçlardan önce dersime iyi çalışıyorum. Kim nereye atıyor çalıştım. Desteğini esirgemeyen büyük Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.