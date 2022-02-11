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Kadroda 5 farklı oyuncu

Beşiktaş, Göztepe maçına 5 değişiklikle sahaya çıktı. Önder Karaveli son maçta 11'de oynattığı Batshuayi, Can, Necip ve Emirhan'ı yedek soyundurdu; Rosier ise kadroda yoktu. Bu isimlerin yerine Josef, Oğuzhan, Larin, Ghezzal ve Kerem Kalafat 11'de şans buldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2022 Cuma 06:50
Kadroda 5 farklı oyuncu
Beşiktaş, Göztepe maçına 5 değişiklikle sahaya çıktı. Önder Karaveli son maçta 11'de oynattığı Batshuayi, Can, Necip ve Emirhan'ı yedek soyundurdu; Rosier ise kadroda yoktu. Bu isimlerin yerine Josef, Oğuzhan, Larin, Ghezzal ve Kerem Kalafat 11'de şans buldu.
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