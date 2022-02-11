İngiliz basını yazdı! Cenk Tosun Beşiktaş'a dönecek
Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılardan ayrılmasının ardından bir türlü dikiş tutturamayan Cenk Tosun, dönüş yolunda. İngiliz basını konuya ilişkin yazdığı haberde, Cenk'in gelecek sezon Beşiktaş'a döneceğini ifade etti.
Beşiktaş'ın Everton'ın yolunu tutan Cenk Tosun, yaşadığı şanssız sakatlıklar sonrasında Ada ekibinde etkili olamadı. İngiliz basını golcü futbolcu ile ilgili flaş bir haber yayınladı. Haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan Cenk Tosun'un Beşiktaş'a döneceği yazıldı. Cenk Tosun, Everton formasıyla çıktığı 60 karşılaşmada 11 gol attı.