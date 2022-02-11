Haberler Beşiktaş İngiliz basını yazdı! Cenk Tosun Beşiktaş'a dönecek

İngiliz basını yazdı! Cenk Tosun Beşiktaş'a dönecek

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılardan ayrılmasının ardından bir türlü dikiş tutturamayan Cenk Tosun, dönüş yolunda. İngiliz basını konuya ilişkin yazdığı haberde, Cenk'in gelecek sezon Beşiktaş'a döneceğini ifade etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2022 Cuma 06:50
İngiliz basını yazdı! Cenk Tosun Beşiktaş'a dönecek
Beşiktaş'ın Everton'ın yolunu tutan Cenk Tosun, yaşadığı şanssız sakatlıklar sonrasında Ada ekibinde etkili olamadı. İngiliz basını golcü futbolcu ile ilgili flaş bir haber yayınladı. Haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan Cenk Tosun'un Beşiktaş'a döneceği yazıldı. Cenk Tosun, Everton formasıyla çıktığı 60 karşılaşmada 11 gol attı.
DİĞER
Şarkıcı Ceylan'ın değişimi konuşulurken bombayı kızı Melodi patlattı! Ceylan'ın kızı Melodi estetikte annesini geçti!
Görenler şoke oldu: Meksika'da kuş sürüsü bir anda yere çakıldı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor