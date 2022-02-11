Beşiktaş Aaron Boupendza transferini bitiriyor

İlk olarak Gedson Fernandes'i kadrosuna katan Beşiktaş , yeni forvetine de karar verdi. Siyah beyazlıların listesindeki ilk isim Aaron Boupendza .

NTV Spor'un haberine göre; Gabonlu oyuncu ve kulübü Al Arabi ile temaslar başladı. Beşiktaş yönetimi, ilk olarak Katar ekibi anlaşmaya çalışacak. 25 yaşındaki forveti satın alma opsiyonu ile kiralama seçeneğini de değerlendiren siyah beyazlılar, transferi 1 ay içinde tamamlamak istiyor.