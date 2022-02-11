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Beşiktaş Aaron Boupendza transferini bitiriyor

Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'un 20 puan gerisinde kalan Beşiktaş'ta trasnfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Siyah-beyazlılar gelecek sezonun kadrosunu kurmak için yoğun mesai harcıyor. Beşiktaş'ta gündeme gelen isim ise Aaron Boupendza. Siyah-beyazlılar Gabolnlu yıldızın transferini 1 ay içerisinde bitirmek istiyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2022 Cuma 14:50
Beşiktaş Aaron Boupendza transferini bitiriyor

Beşiktaş gelecek sezon için Aaron Boupendza'yı kadrosuna katmak istiyor.Bu sezon Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 20 puan gerisinde kalan, Avrupa defteri kapatan siyah beyazlılar, gelecek sezon kadro planlamasına başladı.

Beşiktaş Aaron Boupendza transferini bitiriyor

İlk olarak Gedson Fernandes'i kadrosuna katan Beşiktaş, yeni forvetine de karar verdi. Siyah beyazlıların listesindeki ilk isim Aaron Boupendza.

Beşiktaş Aaron Boupendza transferini bitiriyor

NTV Spor'un haberine göre; Gabonlu oyuncu ve kulübü Al Arabi ile temaslar başladı. Beşiktaş yönetimi, ilk olarak Katar ekibi anlaşmaya çalışacak. 25 yaşındaki forveti satın alma opsiyonu ile kiralama seçeneğini de değerlendiren siyah beyazlılar, transferi 1 ay içinde tamamlamak istiyor.

Beşiktaş Aaron Boupendza transferini bitiriyor

Geçen sezon Hatayspor'da 38 maçta 22 gol, 1 asistlik performans gösteren Boupendza, sezon başında yaklaşık 5 milyon Euro karşılığında Al Arabi'ye transfer oldu. Katar ekibi ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Gabonlu forvet, bu sezon 15 maçta 7 gol attı, 1 asist yaptı.

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