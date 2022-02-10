Can için karar verildi

Siyah-beyazlıların sezon başında Schalke 04'ten satın alma opsiyonu ile kiraladığı Can Bozdoğan için karar verildi. İngiliz basınında yer alan haberde, Can Bozdoğan için Beşiktaş'ın opsiyonu kullanacağı iddia edildi.
Siyah-beyazlıların sezon başında Schalke 04'ten satın alma opsiyonu ile kiraladığı Can Bozdoğan için karar verildi. İngiliz basınında yer alan haberde, Can Bozdoğan için Beşiktaş'ın opsiyonu kullanacağı iddia edildi. Haberde, transfer bedeli ile ilgili görüşmelerin sürdüğü aktarıldı. Transferin 2 milyon euro'ya tamamlanabileceği belirtildi.