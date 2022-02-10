Haberler Beşiktaş Can için karar verildi

Can için karar verildi

Siyah-beyazlıların sezon başında Schalke 04'ten satın alma opsiyonu ile kiraladığı Can Bozdoğan için karar verildi. İngiliz basınında yer alan haberde, Can Bozdoğan için Beşiktaş'ın opsiyonu kullanacağı iddia edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2022 Perşembe 06:50
Can için karar verildi
Siyah-beyazlıların sezon başında Schalke 04'ten satın alma opsiyonu ile kiraladığı Can Bozdoğan için karar verildi. İngiliz basınında yer alan haberde, Can Bozdoğan için Beşiktaş'ın opsiyonu kullanacağı iddia edildi. Haberde, transfer bedeli ile ilgili görüşmelerin sürdüğü aktarıldı. Transferin 2 milyon euro'ya tamamlanabileceği belirtildi.
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