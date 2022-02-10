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Beşiktaş'tan Schalke çıkarması! 2 yıldız için pazarlık

Son dakika spor haberi: Can Bozdoğan'ın 1.8 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu düşürmek isteyen Beşiktaş yönetiminin, Schalke’den Mehmet Aydın’ı da gündemine aldığı öğrenildi. Siyah-Beyazlılar, iki gurbetçi için Almanlar’la pazarlık yapacak. İşte flaş transfer gelişmelerinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2022 Perşembe 06:50
Beşiktaş'tan Schalke çıkarması! 2 yıldız için pazarlık

Devre arası transfer dönemini suskun geçiren takımlardan olan Beşiktaş önümüzdeki sezon için yapılanma hamlelerini çok yoğun bir şekilde sürdürüyor. Takvim'in haberine göre; Siyah-Beyazlı Yönetimin önümüzdeki ay, Alman ekibi Schalke ile transfer görüşmesinde bulunacağı öğrenildi.

Beşiktaş'tan Schalke çıkarması! 2 yıldız için pazarlık

OPSİYON 1.8 MİLYON EURO
Kartal sezon başında satın alma opsiyonuyla kiralanan Can Bozdoğan'ın bonservisini almak için Schalke ile pazarlık masasına oturacak. Genç yıldızın satın alma opsiyonu 1.8 milyon Euro... Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim, Schalke ile görüşerek bu rakamı pazarlıklarla aşağıya çekmeyi hedefliyor.

Beşiktaş'tan Schalke çıkarması! 2 yıldız için pazarlık

Görüşmeleri genel müdür Ceyhun Kazancı yürütecek. Can Bozdoğan'ın bonservisini almak için Schalke ile temas kuracak Beşiktaş'ın bir başka genç yeteneğin şartlarını da öğreneceği belirtildi. Bu isim Schalke'nin sağ kanat oyuncusu Mehmet Aydın... Kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan gurbetçi oyuncunun sezon sonu için kadroda düşünülmediği belirtiliyor.

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