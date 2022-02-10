Beşiktaş'tan Schalke çıkarması! 2 yıldız için pazarlık

Devre arası transfer dönemini suskun geçiren takımlardan olan Beşiktaş önümüzdeki sezon için yapılanma hamlelerini çok yoğun bir şekilde sürdürüyor. Takvim'in haberine göre; Siyah-Beyazlı Yönetimin önümüzdeki ay, Alman ekibi Schalke ile transfer görüşmesinde bulunacağı öğrenildi.





OPSİYON 1.8 MİLYON EURO

Kartal sezon başında satın alma opsiyonuyla kiralanan Can Bozdoğan'ın bonservisini almak için Schalke ile pazarlık masasına oturacak. Genç yıldızın satın alma opsiyonu 1.8 milyon Euro... Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim, Schalke ile görüşerek bu rakamı pazarlıklarla aşağıya çekmeyi hedefliyor.



