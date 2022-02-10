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Beşiktaş'ın gözü Türkiye Kupası'nda! İşte Önder Karaveli'nin Göztepe maçı muhtemel 11'i

Süper Lig'de istediğini alamayan Beşiktaş'ta en önemli hedef, Ziraat Türkiye Kupası. Kara Kartal, geçtiğimiz sezon kazandığı Türkiye Kupası'nı yeniden müzesine götürmek istiyor. Beşiktaş, Vodafone Park'ta son 16 turunda Göztepe'yi konuk edecek. İşte Beşiktaş'ın Göztepe maçı öncesi muhtemel 11'i...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2022 Perşembe 06:50
Beşiktaş'ın gözü Türkiye Kupası'nda! İşte Önder Karaveli'nin Göztepe maçı muhtemel 11'i
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Göztepe'yi konuk edecek. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Hakem Yasin Kol'un yöneteceği mücadele, Türkiye'nin 1 numaralı spor kanalı A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MUHTEMEL 11'LER
BEŞİKTAŞ - Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Pjanic, Ghezzal, Josef, Oğuzhan, Larin, Batshuayi
GÖZTEPE - İrfan Can, Kerim, Arslanagic, Atınç, Angel, Berkan, Nwobodo, Halil, Soner, Ndiaye, Di Santo

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren siyah-beyazlı takım, 2021-22'deki 5. tur mücadelesinde Altay'ı 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi. Kupanın 4. turunda Kahta 02'yi 5-0 yenen Göztepe ise 5. turda Yılport Samsunspor'a 1-0 üstünlük kurarak son 16 turunda mücadele etme hakkı yakaladı. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan maçta Beşiktaş, evinde Göztepe'yi 2-1 yenmişti. Siyah-beyazlılarda N'Koudou ve Mert Günok sakatlıkları nedeniyle görev yapamayacak. Göztepe'de de sakatlığı süren golcü Jahovic forma giyemeyecek.
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