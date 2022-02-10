Beşiktaş'ın gözü Türkiye Kupası'nda! İşte Önder Karaveli'nin Göztepe maçı muhtemel 11'i

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MUHTEMEL 11'LER
BEŞİKTAŞ - Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Pjanic, Ghezzal, Josef, Oğuzhan, Larin, Batshuayi
GÖZTEPE - İrfan Can, Kerim, Arslanagic, Atınç, Angel, Berkan, Nwobodo, Halil, Soner, Ndiaye, Di Santo
Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren siyah-beyazlı takım, 2021-22'deki 5. tur mücadelesinde Altay'ı 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi. Kupanın 4. turunda Kahta 02'yi 5-0 yenen Göztepe ise 5. turda Yılport Samsunspor'a 1-0 üstünlük kurarak son 16 turunda mücadele etme hakkı yakaladı. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan maçta Beşiktaş, evinde Göztepe'yi 2-1 yenmişti. Siyah-beyazlılarda N'Koudou ve Mert Günok sakatlıkları nedeniyle görev yapamayacak. Göztepe'de de sakatlığı süren golcü Jahovic forma giyemeyecek.