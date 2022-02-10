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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal Koray Günter'i gündemine aldı

Beşiktaş transfer haberleri: Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşmak isteyen Beşiktaş bir yandan da gelecek sezon kadrosunu şekillendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Stoper arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılarda gündeme Abdülkerim Bardakçı gelmişti. Kara Kartal, milli futbolcunun alternatifi olarak Koray Günter'i gündemine aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2022 Perşembe 10:04
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal Koray Günter'i gündemine aldı

Beşiktaş, yeni sezonun kadrosunu planlarken bir yerli stoper almanın hesaplarını yapıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal Koray Günter'i gündemine aldı

Sabah'ın haberine göre; Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakçı ile ilgilenen Kartal, ayrıca Koray Günter'i de listesine aldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal Koray Günter'i gündemine aldı

İlk etapta Abdülkerim için Konyaspor'la anlaşmaya çalışacak olan siyah beyazlılar, sonuç alamazsa Hellas Verona ile Koray için pazarlıklara başlayacak.

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