Beşiktaş Caleb Ekuban transferi için anlaşmaya vardı!

Beşiktaş 'ta yeni sezon transfer çalışmaları aralıksız sürüyor. Yönetim, özellikle gol yollarında yaşanan sıkıntı nedeniyle forvet mevkiini güçlendirmek istiyor. Birçok isimle temasa geçen Kara Kartal, listesine eski Trabzon'lu Ekuban'ı da ekledi.

Batshuayi'den istediği verimi alamayan, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Larin ile yeni kontrat için yapılan görüşmelerden sonuç alamayan Beşiktaş, Genoa'dan ayrılmak isteyen Ekuban'la yeni sezon için prensip anlaşmasına vardı.