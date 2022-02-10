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Beşiktaş Caleb Ekuban transferi için anlaşmaya vardı!

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, sezon sonunda bombayı patlatmaya hazırlanıyor... Batshuayi’den istediği verimi alamayan, Larin’le de halen anlaşamayan siyah beyazlılar, eski Trabzonsporlu Caleb Ekuban’la görüşerek ‘prensipte’ anlaştı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2022 Perşembe 06:50
Beşiktaş Caleb Ekuban transferi için anlaşmaya vardı!

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları aralıksız sürüyor. Yönetim, özellikle gol yollarında yaşanan sıkıntı nedeniyle forvet mevkiini güçlendirmek istiyor. Birçok isimle temasa geçen Kara Kartal, listesine eski Trabzon'lu Ekuban'ı da ekledi.

Beşiktaş Caleb Ekuban transferi için anlaşmaya vardı!

Batshuayi'den istediği verimi alamayan, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Larin ile yeni kontrat için yapılan görüşmelerden sonuç alamayan Beşiktaş, Genoa'dan ayrılmak isteyen Ekuban'la yeni sezon için prensip anlaşmasına vardı.

Beşiktaş Caleb Ekuban transferi için anlaşmaya vardı!

ELDEKİ İKİ FORVETİN PERFORMANSI ÖNEMLİ
Belçikalı yıldız Batshuayi'nin kalıp-kalmayacağı sezon sonuna kadar göstereceği performansa göre netlik kazanacak. Senelik 2.5 milyon euro'da ısrar eden Larin ise 1.7 milyon euro'ya 'evet' demezse önümüzdeki sezon olmayacak.

Beşiktaş Caleb Ekuban transferi için anlaşmaya vardı!

İki forvetten birinin gitmesi durumunda bile siyah-beyazlılar Calep Ekuban'ı renklerine katacak. Ekuban, yeni sezon için Beşiktaş'la söz keserken; siyahbeyazlıların Genoa ile anlaşması halinde Ganalı hücumcu gelecek sezon Beşiktaş forması giyecek.

Beşiktaş Caleb Ekuban transferi için anlaşmaya vardı!

Trabzonspor formasıyla toplam 103 maçta görev yapan Ekuban, bu periyotta 29 gol atarken, 18 de asist yaptı. 2020- 21 sezonu başında 1,8 milyon euro karşılığında Genoa'nın yolunu tutan Ganalı forvet, İtalya'da bekleneni veremedi. 27 yaşındaki Ekuban, Çizme'de 23 maçta sadece 1 gol, 1 asistlik performansla 2 gole katkı sağlayabildi.

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