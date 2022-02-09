Beşiktaş'tan Mustafa Eskihellaç için yeni teklif! İşte o rakam

Yeni sezon transferlerine Benfica'dan Gedson Fernandes'i (Sezon sonuna kadar Rizespor'da oynayacak) kadrosuna katarak başlayan Beşiktaş, yerli olarak listeye Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'dan Mustafa Eskihellaç'ı da yazdı.
Yeni sezon transferlerine Benfica'dan Gedson Fernandes'i (Sezon sonuna kadar Rizespor'da oynayacak) kadrosuna katarak başlayan Beşiktaş, yerli olarak listeye Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'dan Mustafa Eskihellaç'ı da yazdı.
Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz hafta 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Eskihellaç için Yeni Malatyaspor'a resmi teklifte bulundu. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Adil Gevrek, Beşiktaş ile birlikte Konyaspor ile de görüştüklerini belirterek, "Oyuncumuz için 3 milyon Euro bonservis bedeli belirlediğimizi iki kulübe de ilettik. Görüşmelerimiz sürüyor" açıklamasını yaptı.
Her iki kanadın yanı sıra, sağ bekte de oynayabilen Eskihellaç için Beşiktaş yeni bir teklif yaptı. Siyahbeyazlılar, toplamda 13 milyon TL'lik bir teklif ile Yeni Malatyaspor'un kapısını çaldı.