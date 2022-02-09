Beşiktaş'tan Mustafa Eskihellaç için yeni teklif! İşte o rakam

Yeni sezon transferlerine Benfica'dan Gedson Fernandes'i (Sezon sonuna kadar Rizespor'da oynayacak) kadrosuna katarak başlayan Beşiktaş, yerli olarak listeye Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'dan Mustafa Eskihellaç'ı da yazdı.





Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz hafta 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Eskihellaç için Yeni Malatyaspor'a resmi teklifte bulundu. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Adil Gevrek, Beşiktaş ile birlikte Konyaspor ile de görüştüklerini belirterek, "Oyuncumuz için 3 milyon Euro bonservis bedeli belirlediğimizi iki kulübe de ilettik. Görüşmelerimiz sürüyor" açıklamasını yaptı.



