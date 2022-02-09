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Beşiktaş'tan Mustafa Eskihellaç için yeni teklif! İşte o rakam

Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Malatyaspor’un 3 milyon euro bonservis istediği 24 yaşındaki oyuncu Mustafa Eskihellaç içina 13 milyon TL’lik yeni bir teklif sundu. Siyah-beyazlı ekip Anadolu ekibinde gelecek yanıtı bekliyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2022 Çarşamba 06:50
Beşiktaş'tan Mustafa Eskihellaç için yeni teklif! İşte o rakam

Yeni sezon transferlerine Benfica'dan Gedson Fernandes'i (Sezon sonuna kadar Rizespor'da oynayacak) kadrosuna katarak başlayan Beşiktaş, yerli olarak listeye Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'dan Mustafa Eskihellaç'ı da yazdı.

Beşiktaş'tan Mustafa Eskihellaç için yeni teklif! İşte o rakam

Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz hafta 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Eskihellaç için Yeni Malatyaspor'a resmi teklifte bulundu. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Adil Gevrek, Beşiktaş ile birlikte Konyaspor ile de görüştüklerini belirterek, "Oyuncumuz için 3 milyon Euro bonservis bedeli belirlediğimizi iki kulübe de ilettik. Görüşmelerimiz sürüyor" açıklamasını yaptı.

Beşiktaş'tan Mustafa Eskihellaç için yeni teklif! İşte o rakam

Her iki kanadın yanı sıra, sağ bekte de oynayabilen Eskihellaç için Beşiktaş yeni bir teklif yaptı. Siyahbeyazlılar, toplamda 13 milyon TL'lik bir teklif ile Yeni Malatyaspor'un kapısını çaldı.

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