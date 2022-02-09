Beşiktaş yönetimi Cyle Larin'e son sözü söyledi!

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, bir yandan da sözleşmesi biten oyuncularla yapılan görüşmelere devam ediliyor. Bu görüşmeler sırasında siyah-beyazlıları en çok zorlayan isim ise Cyle Larin oldu.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kanadalı forvet, Beşiktaş'ın kendisine yaptığı 1 milyon 700 bin euro'luk teklifi kabul etmeyerek 2.5 milyon euro maaş ve 4 yıllık kontrat talep etmişti. Yapılan görüşmelerde taraflar ortak bir noktada buluşamazken, Beşiktaş yönetimi son görüşmede net bir ifade kullandı.
İSTEDİĞİNİ BULAMADI
Siyah-beyazlı yetkililer, ilk üç görüşmede de oyuncunun "2.5 milyon euro'dan aşağıya imza atmam" restine, "Bizim de son teklifimiz yıllık 1.7 milyon euro'dan 4 senelik anlaşma" yanıtını verirken; 'Arka direk Larin' lakaplı yıldıza üstü kapalı olarak arka kapıyı gösterdi.