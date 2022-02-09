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Beşiktaş yönetimi Cyle Larin'e son sözü söyledi!

Son dakika spor haberi: Avrupa’dan istediği teklifi alamayan ‘Arka direk Larin’ lakaplı yıldıza yönetim de “Bu son teklifimiz” diyerek üstü kapalı arka kapıyı gösterdi. Beşiktaş’tan senelik 2.5 milyon euro maaş ve 4 senelik anlaşma isteyen Cyle Larin, yönetimin 1.7 milyon euro’luk teklifini 3 kez kabul etmedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2022 Çarşamba 06:50
Beşiktaş yönetimi Cyle Larin'e son sözü söyledi!

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, bir yandan da sözleşmesi biten oyuncularla yapılan görüşmelere devam ediliyor. Bu görüşmeler sırasında siyah-beyazlıları en çok zorlayan isim ise Cyle Larin oldu.

Beşiktaş yönetimi Cyle Larin'e son sözü söyledi!

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kanadalı forvet, Beşiktaş'ın kendisine yaptığı 1 milyon 700 bin euro'luk teklifi kabul etmeyerek 2.5 milyon euro maaş ve 4 yıllık kontrat talep etmişti. Yapılan görüşmelerde taraflar ortak bir noktada buluşamazken, Beşiktaş yönetimi son görüşmede net bir ifade kullandı.

Beşiktaş yönetimi Cyle Larin'e son sözü söyledi!

İSTEDİĞİNİ BULAMADI
Siyah-beyazlı yetkililer, ilk üç görüşmede de oyuncunun "2.5 milyon euro'dan aşağıya imza atmam" restine, "Bizim de son teklifimiz yıllık 1.7 milyon euro'dan 4 senelik anlaşma" yanıtını verirken; 'Arka direk Larin' lakaplı yıldıza üstü kapalı olarak arka kapıyı gösterdi.

Beşiktaş yönetimi Cyle Larin'e son sözü söyledi!

MENAJERİ RANDEVU TALEP ETTİ!
Bu gelişme üzerine; Arap takımları dışında yüksek ücret içeren bir teklif alamayan Kanadalı futbolcu için menajeri Mavromaras siyah-beyazlılardan randevu talep etti. Tarafların hafta sonunda son kez görüşerek masadan ya el sıkışarak, ya da yolların ayrılmasına karar verilerek kalkması bekleniyor.

Beşiktaş yönetimi Cyle Larin'e son sözü söyledi!

Kanadalı yıldız Cyle Larin, Beşiktaş formasıyla bugüne kadar toplam 97 resmi karşılaşmada görev yaptı. Bu periyotta rakip fileleri 38 kez havalandıran Larin, 9 da asist yaparken; toplamda 47 gole direkt olarak katkı sağladı.

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