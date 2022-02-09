Miralem Pjanic'ten transfer kararı! Beşiktaş...

Miralem Pjanic ile ilgili bir haber yayınlayan İtalyan sitesi, tecrübeli orta sahanın gelecek sezon da Beşiktaş'ta kalacağını yazdı. Süper Lig devi Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan son kadrosuna kiralık olarak kattığı Pjanic, gelecek sezonda da siyah beyazlı ekipte kalmak istediğini açıklamıştı.

Beşiktaş 'ın dünyaca ünlü yıldızı Pjanic, A Spor'a özel açıklamalarda bulunmuştu. Pjanic en az bir yıl daha Beşiktaş'ta kalmak istediğini açıklamıştı. Bosnalı futbolcu ile ilgili bir haber yayınlayan İtalyan sitesi, Pjanic'in gelecek sezon da Beşiktaş'ta kalacağını yazdı.