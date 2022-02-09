Haberler Beşiktaş Miralem Pjanic'ten transfer kararı! Beşiktaş...

Miralem Pjanic'ten transfer kararı! Beşiktaş...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'taki kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Miralem Pjanic'in geleceğiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan medyası, Boşnak yıldızın gelecek sezon da siyah beyazlılarda kalmak istediğini iddia etti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2022 Çarşamba 06:50
Miralem Pjanic'ten transfer kararı! Beşiktaş...

Miralem Pjanic ile ilgili bir haber yayınlayan İtalyan sitesi, tecrübeli orta sahanın gelecek sezon da Beşiktaş'ta kalacağını yazdı. Süper Lig devi Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan son kadrosuna kiralık olarak kattığı Pjanic, gelecek sezonda da siyah beyazlı ekipte kalmak istediğini açıklamıştı.

Miralem Pjanic'ten transfer kararı! Beşiktaş...

Beşiktaş 'ın dünyaca ünlü yıldızı Pjanic, A Spor'a özel açıklamalarda bulunmuştu. Pjanic en az bir yıl daha Beşiktaş'ta kalmak istediğini açıklamıştı. Bosnalı futbolcu ile ilgili bir haber yayınlayan İtalyan sitesi, Pjanic'in gelecek sezon da Beşiktaş'ta kalacağını yazdı.

Miralem Pjanic'ten transfer kararı! Beşiktaş...

Pjanic'in yaptığı açıklama ile takımda kalacağını duyurduğunu yazan İtalyan sitesi, yıldız futbolcunun Beşiktaş ile ilgili paylaşımları ile ilgili de "Beşiktaş'ı ve Türkiye'yi sevdi" yorumu yapıldı.

Miralem Pjanic'ten transfer kararı! Beşiktaş...

Profesyonel kulüp kariyeri boyunca 573 resmi maça çıkan Pjanic, bu dönemde 73 gol atarken, 112 de asist yapmayı başardı. Barcelona'dan kiralanan Boşnak yıldız siyah-beyazlı formayı 21 kez terletirken, 4 gol pası verdi. Pjanic, kariyerindeki en skorer dönemini 30 gol, 44 de asist yaptığı Roma'da yaşadı.

DİĞER
İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın gözlerden uzak büyüyen kızı Melek Zübeyde güzelliğini annesinden almış! Yıllar sonra ortaya çıktı!
Batuga ile Akkız alevler içinde kaldı! Destan 11. bölüm fragmanı nefes kesti: Öldüler değil mi?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor