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BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺| Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Beşiktaş ile Göztepe kozlarını paylaşacak. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak olan maçı Yasin Kol yönetecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2022 Çarşamba 22:02
BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺| Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş - Göztepe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Beşiktaş - Göztepe maçını canlı izlemek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan A Spor ekranlarından yaşanmaya devam ediyor. Çeyrek finalistlerin belirleneceği son 16 turunda Beşiktaş ile Göztepe, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. İki takım da tur biletini kaparak kupadaki iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor. Peki, Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Beşiktaş - Göztepe maçıyla ilgili tüm detaylar...

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanacak Beşiktaş - Göztepe karşılaşması 10 Şubat Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak. Mücadele A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek.

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren siyah-beyazlı takım, 2021-2022'deki 5. tur mücadelesinde Altay'ı 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.

Kupanın 4. turunda Kahta 02'yi 5-0 yenen Göztepe ise 5. turda Yılport Samsunspor'a 1-0 üstünlük kurarak son 16 turunda mücadele etme hakkı yakaladı.

İki takım arasında Spor Toto Süper Lig'de oynanan maçta Beşiktaş, evinde Göztepe'yi 2-1 mağlup etmişti.

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