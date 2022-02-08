"Kupa sizi çağırıyor"

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 24'üncü haftasında, Antalyaspor'u yenerek çıkış yakalamak isteyen Beşiktaş, 0-0'lık beraberlik sonrası zirvenin 20 puan gerisine düştü ve zirveye yaklaşma umutlarını söndürdü. Önceki akşam Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada Antalyaspor'ya berabere kalarak lider Trabzonspor'un 20 puan gerisine düşen ve ligde 7'nci sıraya gerileyen Beşiktaş için, Avrupa kupalarına katılmanın en kestirme yolu Ziraat Türkiye Kupası olarak duruyor.



Siyah-beyazlılar için, kupayı kazanmak olmazsa olmaz bir seçenek haline geldi. Antalya maçında ilk 11'de sahaya sürülen kadro konusunda sert eleştirilere maruz kalan teknik direktör Önder Karaveli, Göztepe maçı öncesi oyuncularıyla özel bir görüşme yaptı. Karaveli'nin takımına, "Beklenmedik bir puan kaybı yaşadık. Hem bunu unutturmak hem de en azından Türkiye Kupası'nı almak için perşembe günü herkesten en yüksek performansını sergilemesini bekliyorum" diye seslendi.



BAŞKAN DA 'KUPA' DEDİ



Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik heyetle yaptığı görüşmede sezonu en azından bir kupayla kapatmak istediklerini ifade etti. Başkan Çebi'nin, Karaveli ve yardımcılarına, "Ligde her şey daha bitmedi ama istediğimiz konumda olmadığımız bir gerçek. Ziraat Türkiye Kupası bizim için çok önemli. Bu nedenle Göztepe virajını kazasız dönerek, hem moral bulalım hem de kupaya bir adım daha yaklaşalım" diyerek Perşembe günü mutlak galibiyet istediklerini ifade etti.