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Eskihellaç için 3 milyon euro

Beşiktaş, 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Mustafa Eskihellaç için Yeni Malatyaspor'a resmi teklifte bulundu. Sarı-kırımızılı kulübün başkanı Adil Gevrek, Beşiktaş ile birlikte Konyaspor ile de görüştüklerini belirterek, "Oyuncumuz için 3 milyon Euro bonservis bedeli belirlediğimizi iki kulübe de ilettik. Görüşmelerimiz sürüyor. Henüz anlaşma sağladığımız bir kulüp yok" dedi. Bu sezon Yeni Malatyaspor ile çıktığı 21 maçta 3 gol atan Mustafa, 3 de asist yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2022 Salı 06:50
Eskihellaç için 3 milyon euro
Beşiktaş, 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Mustafa Eskihellaç için Yeni Malatyaspor'a resmi teklifte bulundu. Sarı-kırımızılı kulübün başkanı Adil Gevrek, Beşiktaş ile birlikte Konyaspor ile de görüştüklerini belirterek, "Oyuncumuz için 3 milyon Euro bonservis bedeli belirlediğimizi iki kulübe de ilettik. Görüşmelerimiz sürüyor. Henüz anlaşma sağladığımız bir kulüp yok" dedi. Bu sezon Yeni Malatyaspor ile çıktığı 21 maçta 3 gol atan Mustafa, 3 de asist yaptı.
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