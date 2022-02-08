Eskihellaç için 3 milyon euro

Beşiktaş, 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Mustafa Eskihellaç için Yeni Malatyaspor'a resmi teklifte bulundu. Sarı-kırımızılı kulübün başkanı Adil Gevrek, Beşiktaş ile birlikte Konyaspor ile de görüştüklerini belirterek, "Oyuncumuz için 3 milyon Euro bonservis bedeli belirlediğimizi iki kulübe de ilettik. Görüşmelerimiz sürüyor. Henüz anlaşma sağladığımız bir kulüp yok" dedi. Bu sezon Yeni Malatyaspor ile çıktığı 21 maçta 3 gol atan Mustafa, 3 de asist yaptı.
Beşiktaş, 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Mustafa Eskihellaç için Yeni Malatyaspor'a resmi teklifte bulundu. Sarı-kırımızılı kulübün başkanı Adil Gevrek, Beşiktaş ile birlikte Konyaspor ile de görüştüklerini belirterek, "Oyuncumuz için 3 milyon Euro bonservis bedeli belirlediğimizi iki kulübe de ilettik. Görüşmelerimiz sürüyor. Henüz anlaşma sağladığımız bir kulüp yok" dedi. Bu sezon Yeni Malatyaspor ile çıktığı 21 maçta 3 gol atan Mustafa, 3 de asist yaptı.