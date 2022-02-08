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Beşiktaş'tan yerli harekatı! Listede 4 isim

Son dakika spor haberi: Beşiktaş yönetimi Mustafa Eskihellaç, Koray Günter, Abdülkerim Bardakçı ve Kaan Ayhan’ı listesine aldı... Siyah-beyazlılar ayrıca başta Almanya olmak üzere Avrupa’daki genç gurbetçilerle ilgili de çalışma başlattı. İşte gündem yaratan operasyonun detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2022 Salı 06:50
Beşiktaş'tan yerli harekatı! Listede 4 isim

Gedson Fernandes'e imza attırarak yeni sezon öncesi ilk transferini yapan Beşiktaş durmuyor!.. Yabancı sayısının 12'ye düşecek olmasını dikkate alan ve kadrodaki yerli kalitesini yükseltmek için kolları sıvayan siyah-beyazlılar 4 ismi listesine eklemiş durumda.

Beşiktaş'tan yerli harekatı! Listede 4 isim

Takvim'in haberine göre; Yönetim, Yeni Malatyaspor formasını giyen Mustafa Eskihellaç için çalışmalara başladı. Genç futbolcunun bonservis bedelinin 3 milyon Euro olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlılar ayrıca Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakçı, Verona'dan Koray Günter ve Sassuolo'dan Kaan Ayhan için de harekete geçti.

Beşiktaş'tan yerli harekatı! Listede 4 isim

Beşiktaş'ın Almanya başta olmak üzere Avrupa'da oynayan gurbetçi fubolcularla ilgili çalışma başlattığı da öğrenildi.

Beşiktaş'tan yerli harekatı! Listede 4 isim

Genel müdür Ceyhun Kazancı'nın yapılan operasyonun başında olduğu ve yeni sezon başlamadan en az 2 isme daha imza attırılacağı ifade edildi. Beşiktaş bu kez kadro planlamasını çok daha erken bitirmeyi düşünüyor.

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