Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup kararı!

Beşiktaş 'ta transferin son günü Oğuzhan Özyakup için kiralama teklifleri geldi. Ancak siyah-beyazlı yönetim, Oğuzhan Özyakup'u göndermeme kararı aldı.

Son dönemde Beşiktaş'ta daha fazla süre almaya başlayan 29 yaşındaki futbolcuya yönetim son bir şans daha verdi.