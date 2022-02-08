Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup kararı!

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup kararı!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'taki geleceği bir süredir belirsizliğini koruyan Oğuzhan Özyakup ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kiralama teklifleri gelen 29 yaşındaki futbolcunun takımda tutulmasına karar verildi. Oğuzhan Özyakup'un performansını artırması halinde yeni sözleşme için masaya oturulacağı kaydedildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2022 Salı 19:50
Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup kararı!

Beşiktaş'ta transferin son günü Oğuzhan Özyakup için kiralama teklifleri geldi. Ancak siyah-beyazlı yönetim, Oğuzhan Özyakup'u göndermeme kararı aldı.

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup kararı!

Son dönemde Beşiktaş'ta daha fazla süre almaya başlayan 29 yaşındaki futbolcuya yönetim son bir şans daha verdi.

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup kararı!

Sözleşmesi bitecek olan Oğuzhan Özyakup, ligin sonuna kadar Beşiktaş'ta performansını arttırması halinde yönetim yeni kontrat için masaya oturacak.

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup kararı!

Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ta kalan bölümde beklenen performansı gösteremezse sezon sonunda siyah-beyazlılara veda edecek.

DİĞER
Aleyna Tilki sesi ve cüretkar danslarıyla Uludağ'ı salladı! Süper minisi ile çılgınca dans eden Aleyna Tilki'nin şovu beğeni topladı!
Emre Aşık ile olaylı boşanan Yağmur Sarnıç'ın başı dertten kurtulmuyor! Şimdi de sahte faturacılıkla suçlanıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor