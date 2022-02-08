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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da Vincent Aboubakar pişmanlığı

Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'de gol yollarında sıkıntı çeken Beşiktaş'ta Aboubakar pişmanlığı yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon Kamerunlu golcü ile 2.22 gol ortalamasını yakalayan siyah-beyazlılar bu yıl 1.45 gol ortalamasında kaldı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2022 Salı 11:37
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da Vincent Aboubakar pişmanlığı

Beşiktaş, golleriyle geçen sezon kazanılan şampiyonluğa önemli katkı sağlayan Vincent Aboubakar'ı mumla arıyor. Geçen yıl Aboubakar'lı forvetiyle maç başına 2.22'lik gol ortalaması yakalayan Beşiktaş'ın bu sezonki 1.45'lik gol ortalaması yaşanan sıkıntıyı da gözler önüne seriyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da Vincent Aboubakar pişmanlığı

Zira, yeni transfer Batshuayi, beklentilerin çok uzağında kaldı. İngiliz ekipleri West Ham ve Leicester City'nin istediği Aboubakar'a Al Nasr'ın 15 milyon euro fiyat biçtiği belirtiliyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da Vincent Aboubakar pişmanlığı

Akşam'ın haberine göre; Aboubakar'ın transfermarkt değeri ise 9 milyon euro. Öte yandan, ligin ilk yarısındaki 19 maçta 30 gol atan ve 1,5 ortalamayla oynayan Siyah-Beyazlı takım, ikinci yarıdaki 5 karşılaşmada ise rakip fileleri 5 kez havalandırarak ilk yarının da gerisinde kaldı.

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