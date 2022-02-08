BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da Vincent Aboubakar pişmanlığı

Zira, yeni transfer Batshuayi, beklentilerin çok uzağında kaldı. İngiliz ekipleri West Ham ve Leicester City'nin istediği Aboubakar 'a Al Nasr'ın 15 milyon euro fiyat biçtiği belirtiliyor.

Akşam'ın haberine göre; Aboubakar'ın transfermarkt değeri ise 9 milyon euro. Öte yandan, ligin ilk yarısındaki 19 maçta 30 gol atan ve 1,5 ortalamayla oynayan Siyah-Beyazlı takım, ikinci yarıdaki 5 karşılaşmada ise rakip fileleri 5 kez havalandırarak ilk yarının da gerisinde kaldı.