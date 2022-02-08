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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da Batshuayi için karar verildi

Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışından uzaklaşan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılar bir yandan da gelecek sezon kadrosunu kurmak için mesai harcıyor. Sezon başında Chelsea'den kiralık olarak kadroya dahil edilen Michy Batshuayi sabırları taşırdı. Bir türlü istenen seviyeye gelmeyen yıldız isim için Beşiktaş yönetimi kararını verdi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2022 Salı 09:02
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da Batshuayi için karar verildi

Zirve yarışından erken kopan Beşiktaş evinde Antalyaspor'la golsüz berabere kalırken, Michy Batshuayi kaçırdığı fırsatlarla bir kez daha eleştiri oklarının hedefi oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da Batshuayi için karar verildi

Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; Vodafone Park'ı dolduran siyah-beyazlı taraftarların oyundan çıkarken ıslıklarla protesto ettiği Belçikalı forvet kredisini büyük ölçüde tüketti. Vincent Aboubakar'ın boşluğunu dolduramayan Batshuayi ile sezon sonu yolların ayrılmasının planlandığı belirlendi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da Batshuayi için karar verildi

MALİYETİ 3.3 MİLYON EURO

Milliyet'in haberine göre; Siyah-beyazlıların, Chelsea'den 150 bin euroya kiralanan ve yıllık garanti ücreti 3 milyon 165 bin euro olan Batshuayi ile hem beklentilere yanıt verememesi hem de yüksek maliyeti yüzünden devam etmeyi düşünmediği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da Batshuayi için karar verildi

Kartal performansını yükseltmemesi halinde sezon sonu 28 yaşındaki oyuncuyla büyük olasılıkla vedalaşacak. Batshuayi'nin yerine golcülüğü tartışılmayacak bir santrfor kadroya dahil edilecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da Batshuayi için karar verildi

9 GOLÜN 3'Ü PENALTIDAN

Beşiktaş formasıyla 27 resmi maça çıkan Michy Batshuayi; 9 gol, 5 asiste imza atarken toplamda 14 gole doğrudan katkı yaptı. Belçikalı futbolcu, 9 golün 3'ünü penaltıdan attı. Medipol Başakşehir (2-3), Çaykur Rizespor (2-2) ve Fatih Karagümrük (1-0) maçlarında penaltı vuruşlarını gole çeviren Batshuayi akan oyunda ise sadece 6 kez rakip ağları havalandırdı.

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