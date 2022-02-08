BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da Batshuayi için karar verildi

Zirve yarışından erken kopan Beşiktaş evinde Antalyaspor'la golsüz berabere kalırken, Michy Batshuayi kaçırdığı fırsatlarla bir kez daha eleştiri oklarının hedefi oldu.

MALİYETİ 3.3 MİLYON EURO

Milliyet'in haberine göre; Siyah-beyazlıların, Chelsea'den 150 bin euroya kiralanan ve yıllık garanti ücreti 3 milyon 165 bin euro olan Batshuayi ile hem beklentilere yanıt verememesi hem de yüksek maliyeti yüzünden devam etmeyi düşünmediği öğrenildi.