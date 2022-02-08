BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Atiba Hutchinson futbolu bırakacak mı? Kararını verdi

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 39 yaşındaki Atiba Hutchinson, kariyeri ile ilgili kararını verdi. Deneyimli futbolcu, bu konudaki fikirlerini siyah-beyazlı yönetime iletti.

Takvim'de yer alan habere göre 39 yaşına giren emektar futbolcunun, kaptanlığını yaptığı Kanada Milli Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri'nde grubunda lider olması ve Katar vizesi almaya çok yakın olması sebebiyle futbola 1 yıl daha devam etmek istediği öğrenildi.