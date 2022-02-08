Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Atiba Hutchinson futbolu bırakacak mı? Kararını verdi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Atiba Hutchinson futbolu bırakacak mı? Kararını verdi

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ın deneyimli kaptanı Atiba Hutchinson geleceği ile ilgili kararını verdi. Siyah-beyazlılarla birlikte Kanada Milli Takımı'nın kaptanlığını da yapan tecrübeli isim, Beşiktaş yönetimiyle görüştü. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2022 Salı 14:04
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Atiba Hutchinson futbolu bırakacak mı? Kararını verdi

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 39 yaşındaki Atiba Hutchinson, kariyeri ile ilgili kararını verdi. Deneyimli futbolcu, bu konudaki fikirlerini siyah-beyazlı yönetime iletti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Atiba Hutchinson futbolu bırakacak mı? Kararını verdi

Takvim'de yer alan habere göre 39 yaşına giren emektar futbolcunun, kaptanlığını yaptığı Kanada Milli Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri'nde grubunda lider olması ve Katar vizesi almaya çok yakın olması sebebiyle futbola 1 yıl daha devam etmek istediği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Atiba Hutchinson futbolu bırakacak mı? Kararını verdi

2022 Dünya Kupası'nın kasım ayında başlayacak olması sebebiyle sezon sonu futbolu bırakmayı düşünmeyen ve önümüzdeki sezon da yeşil sahalarda boy göstermek isteyen Atiba Hutchinson'ın bu sebeple Beşiktaş'tan yeni sözleşme teklifi beklediği belirtiliyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Atiba Hutchinson futbolu bırakacak mı? Kararını verdi

Dünya Kupası'nda mücadele etmek isteyen Atiba'nın aynı zamanda futbolu da Beşiktaş forması altında bırakmayı hedeflediği ve bu sebeple yönetime "1 yıl daha oynamak istiyorum" mesajını gönderdiği ifade ediliyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Atiba Hutchinson futbolu bırakacak mı? Kararını verdi

Gelecek sezonun yapılanmasına şimdiden başlayan ve transfer çalışmalarını yürüten Beşiktaş yönetiminin de Atiba ile ilerleyen yaşına rağmen 'devam' kararı almaya sıcak olduğu ifade ediliyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Atiba Hutchinson futbolu bırakacak mı? Kararını verdi

Beşiktaş yönetimin ayrıca Atiba Hutchinson'a futbol kariyerini tamamladıktan sonra da kulüpte görev vermek istediği biliniyor.

DİĞER
Son dakika: Fenerbahçe için şok sözler! "Taraftar Ali Koç'tan daha iyi F.Bahçeli"
Eşini darbettiği sanılan adam linç edildi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor