Haberler Beşiktaş Yine mi Yankaya!

Yine mi Yankaya!

Maçın VAR hakeminin Özgür Yankaya olması tartışma yarattı. Cuma günkü Konya-Giresun maçının VAR görevini üstlenen Yankaya, önceki gün de Trabzon-Kasımpaşa maçının video hakemiydi. Geçen hafta 2 maçta görev alan Yankaya'nın aynı haftada üst üste 3 maç görev alması dikkat çekti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2022 Pazartesi 06:50
Yine mi Yankaya!
Maçın VAR hakeminin Özgür Yankaya olması tartışma yarattı. Cuma günkü Konya-Giresun maçının VAR görevini üstlenen Yankaya, önceki gün de Trabzon-Kasımpaşa maçının video hakemiydi. Geçen hafta 2 maçta görev alan Yankaya'nın aynı haftada üst üste 3 maç görev alması dikkat çekti.
DİĞER
Süper Lig Puan Durumu Tablosu: 7 Şubat TFF Süper Lig Puan Durumu Sıralaması Tablosu nasıl? SL 24. Hafta maç sonuçları ve 25. Hafta fikstürü
Afrika Uluslar Kupası'nda tarihi anlar! Muhammed Salah ile hakem Miguel Gomes karşı karşıya geldi! Al sen yönet... Mısır- Senegal
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor