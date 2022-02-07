Yine mi Yankaya!

Maçın VAR hakeminin Özgür Yankaya olması tartışma yarattı. Cuma günkü Konya-Giresun maçının VAR görevini üstlenen Yankaya, önceki gün de Trabzon-Kasımpaşa maçının video hakemiydi. Geçen hafta 2 maçta görev alan Yankaya'nın aynı haftada üst üste 3 maç görev alması dikkat çekti.
Maçın VAR hakeminin Özgür Yankaya olması tartışma yarattı. Cuma günkü Konya-Giresun maçının VAR görevini üstlenen Yankaya, önceki gün de Trabzon-Kasımpaşa maçının video hakemiydi. Geçen hafta 2 maçta görev alan Yankaya'nın aynı haftada üst üste 3 maç görev alması dikkat çekti.