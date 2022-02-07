Penaltı isyanı

Siyah-beyazlılar maçın 35. ve 84. dakikalarında penaltı bekledi ancak düdük çalınmadı. Beşiktaş'ın sağ kanatta, taç çizgisine yakın noktadan kazandığı serbest vuruşta Pjanic ortaladı, Montero kafa ile indirdi, topa altı pas içinde Vida hamle yaptı ancak Güray Vural araya girdi. Güray'ın elle uzaklaştırdığı gerekçesiyle pozisyon uzun süre VAR'da incelendi, ancak verilmedi. 84. dakikada ise yapılan ortaya Güven Yalçın kafayı vurdu ama Gökdeniz'e çarpan top dışarıya çıktı. Taraftarların büyük tepki vermesine rağmen karar değişmedi.